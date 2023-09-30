登革熱累積破1.2萬例 疫情估本周達最高峰

本土登革熱案例累計達一萬二○二二例，其中台南就高達一萬八五七例。疾管署副署長羅一鈞前進台南，擔任登革熱前進應變工作隊隊長，他推估，本土登革熱疫情將於本周達到最高峰，中秋連假後，疫情有機會反轉下降，最快十月中下旬，登革熱前進應變工作隊能解編。

本土登革熱一路延燒，截至昨天為止，全國累計病例數為一萬二○二二例，與上周相比，增加二○九八例。羅一鈞表示，台南市目前全市都是登革熱疫情流行區，先前觀測到病例數下降，卻因上周一場大雨過後，又讓本周病媒蚊指數升高，昨單日新增三三三例本土登革熱病例，台南就占三百多例。

羅一鈞表示，登革熱前進應變工作隊解編與否，在於台南登革熱疫情是否可連二周下降，且單周病例數低於一千例以下。不過，接下來颱風「小犬」即將成形，也成為登革熱疫情的變動因素，整體疫情至少要觀察到十月中下旬。

台南市目前雖為登革熱重災區，但中秋連假仍有不少家戶在外聚集烤肉，防疫人員則持續加強防治清理，同時也前往中央各部會及國營事業權管場域查核及成效評估。