輕颱「小犬」最快今生成 估下周三、四可能對台灣造成影響

中央氣象署表示，位在菲律賓東方海面附近的熱帶性低氣壓，最快今將生成今年第十四號輕度颱風「小犬」，不過目前對於未來路徑仍有較大分歧，綜合研判偏西北西行徑機會較大，中秋連假過後是觀察重點，預計下周三、四可能對台灣造成影響。

氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面附近一熱帶擾動低壓昨已形成熱帶性低氣壓，未來廿四小時有生成輕度颱風趨勢，目前各模式路徑預測還有蠻大分歧，未來要看太平洋高壓強度而定，若較強會往西走，較弱就偏向北轉。

林定宜表示，現綜合研判可能偏西北西，對台灣造成影響，但秋颱變化性大，還要再觀察。

林定宜說，今為東北風環境，水氣較多，宜蘭、基隆北海岸可能有局部較大雨勢，桃園以北也有局部短暫陣雨，花東地區、恆春半島及馬祖有零星陣雨，中南部地區以午後雷陣雨為主，山區要留意較大雨勢。

至於溫度方面，今天各地高溫約卅二至卅四度，低溫廿五至廿七度。

林定宜說，明天隨著東北季風增強，東北部地區可能有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為午後雷陣雨。受東北季風影響，氣溫也將略為下降，民眾外出記得攜帶雨具。