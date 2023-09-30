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巴西寇克舞團 「治癒」疫後人生

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

中國信託新舞臺藝術節之邀，巴西國寶天團寇克舞團暌違多年再度來台，巴西重量級編舞家黛博拉‧寇克（Deborah Colker）將帶來面對疾病的生命體悟舞作「治癒」，大疫後的人類共感之舞，預計於十二月十五日至十七日在國家戲劇院演出，即日起早鳥限時八折。

身為首位獲得英國劇場最高榮譽「奧利佛獎」的巴西編舞家，黛博拉‧寇克也曾獲舞蹈界奧斯卡獎「伯努瓦舞蹈獎」，更是太陽劇團首位女性編導。

寇克作品具有鮮明的巴西風格，絢麗色彩、奔放節奏、舞者突破極限的高難度動作，讓她創立的寇克舞團，六度榮獲巴西環球報評為「最佳舞蹈」。

這次演出的「治癒」，編曲融合放克、雷鬼、拉丁音樂。寇克請來曾為巴西世足編曲的重量級音樂大師操刀，十四名舞者將使用希伯來語和其他非洲語言演唱，這也是劇團成立廿九年來首次的現場人聲表演。

「治癒」的創作發想，源自於黛博拉‧寇克對生命的領悟。

寇克的孫子罹患先天性水皰症，皮膚反覆破皮、起水泡，陷入疼痛、結痂、搔癢的無限循環，看著愛孫飽受折磨，她日以繼夜尋求解方，在科學與信仰、接受與抗拒、等待與行動間掙扎，完成創作後又遇上新冠肺炎疫情，讓她體會更深。

她說，這齣作品要談論的不僅是身體疾病，解藥也不單是疫苗，而是奔向未來的希望之光。

巴西 舞團 中國信託

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