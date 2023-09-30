聽新聞
test
0:00 / 0:00
巴西寇克舞團 「治癒」疫後人生
受中國信託新舞臺藝術節之邀，巴西國寶天團寇克舞團暌違多年再度來台，巴西重量級編舞家黛博拉‧寇克（Deborah Colker）將帶來面對疾病的生命體悟舞作「治癒」，大疫後的人類共感之舞，預計於十二月十五日至十七日在國家戲劇院演出，即日起早鳥限時八折。
身為首位獲得英國劇場最高榮譽「奧利佛獎」的巴西編舞家，黛博拉‧寇克也曾獲舞蹈界奧斯卡獎「伯努瓦舞蹈獎」，更是太陽劇團首位女性編導。
寇克作品具有鮮明的巴西風格，絢麗色彩、奔放節奏、舞者突破極限的高難度動作，讓她創立的寇克舞團，六度榮獲巴西環球報評為「最佳舞蹈」。
這次演出的「治癒」，編曲融合放克、雷鬼、拉丁音樂。寇克請來曾為巴西世足編曲的重量級音樂大師操刀，十四名舞者將使用希伯來語和其他非洲語言演唱，這也是劇團成立廿九年來首次的現場人聲表演。
「治癒」的創作發想，源自於黛博拉‧寇克對生命的領悟。
寇克的孫子罹患先天性水皰症，皮膚反覆破皮、起水泡，陷入疼痛、結痂、搔癢的無限循環，看著愛孫飽受折磨，她日以繼夜尋求解方，在科學與信仰、接受與抗拒、等待與行動間掙扎，完成創作後又遇上新冠肺炎疫情，讓她體會更深。
她說，這齣作品要談論的不僅是身體疾病，解藥也不單是疫苗，而是奔向未來的希望之光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言