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半身偶大師登台 探討科技倫理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
中國信託新舞臺藝術節首檔國際節目杜達‧派耶瓦劇團「布魯斯瑪莉」，由荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦結合舞蹈、歌唱及半身偶，引領觀眾一窺神祕的超人類主義實驗室。記者曾吉松／攝影
中國信託新舞臺藝術節首檔國際節目杜達‧派耶瓦劇團「布魯斯瑪莉」，由荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦結合舞蹈、歌唱及半身偶，引領觀眾一窺神祕的超人類主義實驗室。記者曾吉松／攝影

中國信託新舞臺藝術節今年以「未來到劇場」為題，探討疾病、科技、環境議題下的當下與未來。

首檔國際節目杜達‧派耶瓦劇團「布魯斯瑪莉」，由荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦結合舞蹈、歌唱及半身偶，引領觀眾一窺神祕的超人類主義實驗室，思辨科技發展下的倫理道德，中秋連假三場，場場完售。

「布魯斯瑪莉」講述退休的變裝皇后成為超人類主義實驗室的清潔員，撞見被關在籠內、反覆測試的猴子瑪芬，瑪芬告訴「布魯斯瑪莉」，他的爸爸、媽媽跟妹妹都死於實驗，唯獨自己是活下來的「人選之猴」，一場營救瑪芬的行動就此展開。

杜達‧派耶瓦在該劇中，一人分飾多角，是布魯斯，也是瑪莉，是被植入晶片的猴子瑪芬，也是活在數位世界的法鬥犬；他救人、也被救，展現高超操偶能力與脫口秀功力。

派耶瓦說，製作這齣戲之前，對超人類主義沒有明確定義，但隨著疫情發展，他變得更有體悟，超人類主義想讓人類成為更完美的物種，但若是被錯誤使用，人類終將反被操控，這齣「超人類偶戲」試圖開啟觀眾思辨科技發展下的倫理道德。

從當代舞蹈家出發，偶戲成了他與觀眾搭起親密感的橋梁。派耶瓦說，兒時受眼疾所苦，視力不好，出門仰賴手搭著哥哥後頸走路，偶戲之於他，也具有同樣的信任、連結感。

以泡棉製偶，則是看中泡棉材質的延展性，可以扭轉擠壓，展演出天馬行空的想像，只需一個小手勢，就能使偶戲產生無窮變化，也比較不會造成操偶師的身體負擔，更能結合肢體、帶入舞蹈。

被問及怎麼看待ＡＩ人工智慧？杜達・派耶瓦認為，科技能讓生活更便利、容易，ＡＩ像是夥伴關係，相信自己的藝術展現能與ＡＩ並存，但要如何和ＡＩ建立如同偶戲帶給他的親密感，還需要思考。

中國信託

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