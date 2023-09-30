民眾瘋烤肉 菜價漲逾一成

中秋連假展開，民眾瘋烤肉，由於市場明起連續休市兩日，消費者採買需求量大增，價格也因此攀升，根據台北農產運銷公司統計，台北市昨蔬菜到貨量約一三○○公噸，每公斤平均批發價四十八點六元，較前一個交易日四十三點一元，上漲百分之十二。農糧署表示，節慶行情，加上之前災損影響，預估十月上旬蔬菜供應量會更穩定。

根據北農統計，昨大宗蔬菜、葉菜類價格仍維持高點，品質最好的高麗菜每公斤平均批發價五十元、地瓜葉八十一元，小黃瓜也要八十一元、番茄二八○元、玉米筍一七○元、青椒一九九元。在新北傳統零售市場，節慶行情更明顯，舉凡烤肉會用的到配菜，價格幾乎都上揚，像是杏鮑菇一包八十元，進口玉米筍一盒五十元，但消費者仍埋單。

至於肉品方面，根據中央畜產會統計，毛豬交易價格每公斤平均批發價約九十元左右，不過批發價格和零售價格嚴重脫鉤，超市賣場因應中秋烤肉推出的國產豬肉片，依照不同部位，每一百公克約卅六至卅八元。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，青椒、玉米、玉米筍等，因前陣子颱風影響，產地有災損，再加上節慶需求，量少價揚。目前菜價已有逐漸回穩，預估十月上旬後，復耕的蔬菜逐漸供應市場，供應會更穩定。