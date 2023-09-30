連假後腹瀉就醫 恐達今年高峰

腹瀉門診就醫人次，從三周前到上周，一路從十三多萬人次來到十五多萬人次，昨起為中秋連假，每逢中秋連假過後，腹瀉就醫人次都會上升，台灣社區原本就已處於輪狀病毒、諾羅病毒多種容易造成「腹瀉」的傳染病流行期，再加上中秋節，不少民眾容易吃壞肚子，疾病管制署預估，連假過後腹瀉就醫人次恐攀升到今年高峰。

根據疾管署監測資料顯示，今年因腹瀉於門診就醫人次，從第卅六周起的十三萬人次，到上周累積上升至十五多萬人次，與二○二○年到二○二二年同期相比高，已回到疫情前的就醫人次。若以就醫年齡區分，最常因腹瀉就診的族群以○至六歲幼兒最多，每十萬人口約有十點二九人，其次為七到十二歲族群，每十萬人口有三點五九人。

疾管署發言人曾淑慧表示，引發腹瀉症狀，最常見的原因為諾羅病毒，諾羅多侵襲幼兒族群，其餘引發腹瀉的常見疾病有流感、腸病毒等。國內社區正處於多種病毒的流行期，再加上中秋節期間，家戶多會聚餐、烤肉，不免會有吃到未充分加熱的食材，也讓每年中秋節過後，腹瀉門診的人次上升，預估今年也不例外。

兒科醫學會兒童急診委員會主任委員吳昌騰表示，近期在臨床上，有不少孩童因腹瀉就醫，社區除了正流行諾羅病毒以外，輪狀病毒、流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒等都蠢蠢欲動，被感染者不只會腹瀉，還可能有嘴破、長疹等表現。

吳昌騰表示，各類病毒流竄，難以從表面幾個症狀做明確的判斷，近期孩子如果出現腸胃不適、發燒、嘔吐，又或是腹瀉超過五次以上，一定要盡速就醫，別輕忽腹瀉症狀背後疾病的表現。

疾管署提醒旅宿、餐飲業者，應加強環境衛生管理，有症狀的員工應停止處理食物，並於症狀解除至少四十八小時後再上班；民眾如有疑似症狀，應避免處理食材，儘速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，做好手部衛生，避免傳染給他人。