中秋要注意！烤肉埋下「腹瀉警報」 醫生提醒：連拉超過5次快就醫

中秋連假除了賞月外，民眾也聚餐烤肉。根據疾管署統計中秋節前後腹瀉戒診人次增加，上周已經累計15萬人次，連續兩周攀升。兒科醫學會兒童急診委員會主任委員吳昌騰說，近期不少病毒都在流行，家長應留意若是幼童嘔吐或是腹瀉次數超過五次以上應該立即就醫，以免有脫水疑慮。

疾管署監測顯示，中秋連假前後腹瀉就診人次增加，三周前有13萬7180人次，上周腹瀉門急診就診累計15萬2320人次，已連續兩周攀升，高於2020至2022年同期，回到新冠疫情流行之前，與2018至2019年同期相當。根據過去經驗，2019至2022年中秋節後門急診腹瀉人次仍持續增加，預期今年中秋連假後腹瀉人數還會上升。

疾管署發言人曾淑表示說，腹瀉常見原因為諾羅病毒；另一方面，近期流感、腸病毒等也處在流行期，從通報腸病毒、流感的重症通報中部分個案有腹瀉症狀。細菌、病毒等都可能造成腹瀉。

吳昌騰也表示，腸胃症狀常見諾羅及輪狀病毒，而腸胃炎常是群聚感染造成，因此近期病人較多。另一方面，呼吸道病毒如流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒等都在社區內蠢動，而年紀小的幼童感染腸病毒容易有嘴破、長疹等表現。

吳昌騰表示，各類病毒流竄，對家長而言，難以從表面幾個症狀做明確的判斷，近期孩子如果出現腸胃不適、發燒、嘔吐，又或是腹瀉超過五次以上，一定要盡速就醫，避免有脫水的疑慮。