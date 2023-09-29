南台灣第一間！CASETiFY STUDiO高雄漢神巨蛋品牌概念店開幕　獨家推2件8折限時優惠

國際時尚配件品牌CASETiFY南台灣第一間CASETiFY STUDiO品牌概念店今天（9月29日）在高雄漢神巨蛋購物廣場3樓正式開幕，將成為全台第三間實體門市，完成插旗北、中、南台灣的重要里程碑。慶祝開幕，即日起至10月2日CASETiFY STUDiO高雄漢神巨蛋獨家推出2件8折限時優惠 ，且消費不限金額可兌換開幕限定貼紙一份 ，再加碼單筆消費結帳金額滿3,500元可獲得CASETiFY獨家限量彩珠手機吊飾一份，贈品數量有限、送完為止。

繼2022年9月CASETiFY首度在台灣開設第一間CASETiFY STUDiO品牌概念店，落腳台北信義區，今年3月於台中拓展第二間品牌概念店，現在更插旗南台灣，以旗艦店規模在匯聚南台灣時尚潮流文化的高雄漢神巨蛋購物廣場設立全台第三間品牌概念店，一年內成功完成北、中、南台灣實體門市。

CASETiFY STUDiO高雄漢神巨蛋品牌概念店開幕，CASETiFY聯手來自高雄的插畫家nothing here推出藝術家系列與開幕慶門市限定貼紙，特別以台灣熱情島嶼的陽光、沙灘、海浪、藍天與南部喜愛的甜點為主題。

正值iPhone換機潮，CASETiFY高雄漢神巨蛋品牌概念店同步展示全新iPhone 15系列手機殼，包含品牌史上最防摔的Ultra終極防摔手機殼、經典強悍防摔手機殼、人氣時尚鏡面手機殼，以及結合防護力與支架功能的創新強悍防摔立架手機殼，皆支援MagSafe磁吸功能與無線充電，可搭配CASETiFY MagSafe兼容磁吸系列配件如SnappyTM磁吸手機指環支架、手機支架、卡套支架、 PowerThruTM 磁吸式無線充電盤等使用，讓日常生活變得更加便利。