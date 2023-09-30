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竹縣市加購流感疫苗 擴大教職員接種

聯合報／ 記者張裕珍巫鴻瑋／新竹報導
新竹市政府教育處將安排校園巡迴接種，讓教職員工與學童一起施打流感疫苗。圖／新竹市政府提供
新竹市政府教育處將安排校園巡迴接種，讓教職員工與學童一起施打流感疫苗。圖／新竹市政府提供

公費流感疫苗將於10月2日起開打，為降低校園發生群聚感染風險，新竹縣、市政府近日相繼宣布加碼採購流感疫苗，提供學校50歲以下非公費資格的教職員可免費施打流感疫苗。竹縣預估4428人受惠，竹市也有2200人能免費接種，都將在10月展開到校接種服務，希望一起提升師生免疫力。

竹市府衛生局說明，衛福部公告符合公費接種流感疫苗條件的教師須為高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及家有6個月內嬰兒的父母，以及50歲以上成人（11月1日起開打）等，但未滿50歲，健康狀況良好且無前述條件的教師因非高風險族群，未列為公費對象。

新竹縣教育局表示，為全面提升師生保護力，已加碼編列142萬元經費採購流感疫苗，讓不符合公費資格的50歲以下的公私立中小學教師、職員工可免費接種流感疫苗，受惠人數4428人。

新竹市長高虹安也在昨天宣布，已責成教育處追加52萬元預算購買流感疫苗2200劑，提供學校50歲以下非公費資格教職員免費施打流感疫苗，校園流感疫苗預計於10月至11月施打，讓各校教職員工與學童能一起在校接種。

新竹市教育處指出，市府今年擴大補助所屬學校正式編制人員，包括校長、正式教師、長期代理教師、巡迴教師、行政人員、工友等，及非學校正式編制人員，例如長時間在校的特教助理員、雙語外師與實習老師等也受惠。

流感疫苗 代理教師

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