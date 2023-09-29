台南增306例登革熱 黃偉哲籲中秋連假防蚊

台南市今天新增306例本土性登革熱，全市累計1萬857例；因適逢中秋連假，市長黃偉哲也視察疫區孳清，呼籲旅遊踏青或烤肉賞月，務必做好防蚊措施。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增306例本土性登革熱，其中東區64例，南區53例，北區50例，安南區39例，永康區33例，中西區25例，安平區及關廟區各10例，歸仁區及仁德區各7例，新化區、新營區、善化區、將軍區、麻豆區、西港區、佳里區及左鎮區各1例，年齡介於3歲至87歲。

今天是中秋節，也是連假首日，黃偉哲上午視察安南區安慶里孳清，也要求相關單位儘速完成防治工作，以利市民過節。

黃偉哲表示，防疫無假期，民眾若旅遊踏青或烤肉賞月等，務必做好防蚊措施，使用防蚊藥劑，避免遭病媒蚊叮咬，以降低感染登革熱風險。

目前台南市累計登革熱1萬857例，全市37個行政區中，僅白河區、後壁區及北門區等3區未染疫。