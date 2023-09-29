明國道南向車流仍為平日1.2倍 14處易壅塞路段一次看
今天為中秋連假首日，高速公路局表示，截至晚間6點，國道交通量為91.8百萬車公里，壅塞路段已陸續紓解。明天預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，也是平日年平均1.2倍，共有國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等14處易壅塞路段。
今天截至晚間6點國道僅有零星壅塞情形，包括國1南向中壢路段時速僅17公里、國1北向堤頂-汐止路段時速僅26公里、國1北向內湖-東湖路段時速僅28公里、國1南向機場系統-中壢路段時速僅36公里、國3南向土城-樹林路段時速僅38公里。
高公局指出，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、北向圓山至東湖、國1高架北向堤頂至汐止端；國3南向鶯歌系統至大溪、烏日至霧峰；國5南向石碇至坪林，其餘路段行車大致正常。
高公局表示，今天中午12點40分於國1南向93.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；下午2點9分於國10東向民族路入口處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里；2點23分於國1南向339.3公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統等路段。
公路局也說，明天預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有車潮，包含台61線鳳鼻至香山路段、台86歸仁交流道、台74線台中環線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、古坑至梅山路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭路段等。
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