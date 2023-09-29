貧苦病患太多 他在菲律賓義診30年「手術開到凌晨」

「貧苦病人太多了！」慈濟人醫會醫師柯賢智在菲律賓義診近30年，從開辦義診之初，醫師挽袖自製簡陋手術台，至今環境改善、有像樣的環境，還能提供更好的醫療環境救治病患。他表示，菲律賓貧困病患實在太多，有次提出可替24位病患進行手術，結果來了近70人，手術一路開到凌晨。

柯賢智表示，1995年人醫會菲律賓分會剛成立一年，菲律賓政府剛設立健保制度，政策初期問題百出，造成菲國貧窮病患「有病看不起」，截至2005年健保涵蓋率也只有64%。醫療費用、藥價高昂，但菲國人民收入卻低，只有台灣的10分之1。為幫助貧困病患，人醫會發起偏鄉義診，母親替他答應參加義診任務，「媽媽要我做，我沒有第二句話。」

柯賢智說，開辦義診最先遇到的問題就是「找地點」。團隊先以有華人商會的行政區當作據點，利用當地華僑學校，把圖書館、辦公室改造為開刀房。因經費有限，為尋找器材他找到某間二手商家，以低價購入器材，後來被問起器材從何而來，「我都不敢說，因為我知道他們是偷了器材賤賣。」

「外科醫師挽起袖子找來木條自製手術枱，從小的手術刀到大的鋸木刀都要會用。」柯賢智表示，當地人知道他們要舉行義診，不少人也自願捐款，團隊慢慢累積資金購入所需的麻醉機、抽吸用機器等，加上自製的手術台、無影燈，湊成簡易手術室，就這樣開始治療患者。

柯賢智表示，當地需要治療的病患實在太多，某次自己要2位外科醫師找出24位患者進行手術，結果一找竟來了68人。他當即決定，醫師既已承諾病患，就一定要完成手術，且這次不開，病患不知何時才能回來接受治療。隔天早上8點開始動刀，共動員10位外科醫師，2人一組，同時進行5台手術，一路到凌晨2時才完成全部手術。