趁火打劫？中秋夜全台瘋烤肉 民眾一看食材驚呼：怎麼又漲了

今天中秋節，晚上依台灣慣例多數家庭準備烤肉賞月歡度佳節，記者直擊下午新北黃昏市場人潮滿滿，包括豬肉、草蝦、蛤蜊通通漲價，商家樂的賺一波，民眾雖驚呼「怎麼又漲了！」但為與家人開心過節也不手軟。消保官提醒民眾採買前先問清楚價格、貨比三家避免買貴。

今中秋節晚上，是台灣民眾與親朋好友歡聚烤肉賞月好時光，下午4時板橋國慶黃昏市場已經人潮滿滿，不過觀察烤肉食材有普遍上漲趨勢，包括豬五花原市價約150元一斤漲到200元一斤，中型草蝦原落在180多元一斤，攤商今賣220元起跳，蛤蜊原一斤約120元漲到150元。採買民眾都驚呼「怎麼又漲了！」，不過觀察雞肉類無明顯漲幅，土雞腿一隻170至220元，價格較平穩。