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趁火打劫？中秋夜全台瘋烤肉 民眾一看食材驚呼：怎麼又漲了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中型草蝦原落在180多元一斤，有攤商今賣220元起跳。記者李定宇／攝影
中型草蝦原落在180多元一斤，有攤商今賣220元起跳。記者李定宇／攝影

今天中秋節，晚上依台灣慣例多數家庭準備烤肉賞月歡度佳節，記者直擊下午新北黃昏市場人潮滿滿，包括豬肉、草蝦、蛤蜊通通漲價，商家樂的賺一波，民眾雖驚呼「怎麼又漲了！」但為與家人開心過節也不手軟。消保官提醒民眾採買前先問清楚價格、貨比三家避免買貴。

今中秋節晚上，是台灣民眾與親朋好友歡聚烤肉賞月好時光，下午4時板橋國慶黃昏市場已經人潮滿滿，不過觀察烤肉食材有普遍上漲趨勢，包括豬五花原市價約150元一斤漲到200元一斤，中型草蝦原落在180多元一斤，攤商今賣220元起跳，蛤蜊原一斤約120元漲到150元。採買民眾都驚呼「怎麼又漲了！」，不過觀察雞肉類無明顯漲幅，土雞腿一隻170至220元，價格較平穩。

新北市主任消保官王治宇表示，新北市民生物資物價平穩小組觀察物價並無太大波動，攤商販售價格主要取決於市場機制，民眾在採買前記得先詢問價格再決定是否下手，另外也可以在大賣場、超市、傳統市場多詢價，貨比三家避免買貴。

觀察烤肉食材有普遍上漲趨勢，採買民眾都驚呼「怎麼又漲了！」包括蛤蜊原一斤約120元漲到150元。記者李定宇／攝影
觀察烤肉食材有普遍上漲趨勢，採買民眾都驚呼「怎麼又漲了！」包括蛤蜊原一斤約120元漲到150元。記者李定宇／攝影
觀察烤肉食材有普遍上漲，有攤商豬五花原市價約150元一斤漲到200元一斤。示意圖。記者李定宇／攝影
觀察烤肉食材有普遍上漲，有攤商豬五花原市價約150元一斤漲到200元一斤。示意圖。記者李定宇／攝影
今中秋節晚上，是台灣民眾與親朋好友歡聚烤肉賞月好時光，下午4時板橋國慶黃昏市場已經人潮滿滿。記者李定宇／攝影
今中秋節晚上，是台灣民眾與親朋好友歡聚烤肉賞月好時光，下午4時板橋國慶黃昏市場已經人潮滿滿。記者李定宇／攝影

中秋節 烤肉 豬肉 蛤蜊 漲價

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