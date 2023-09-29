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國家地理果敢號首航基隆 推「機+船」Fly-cruise旅遊模式

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「國家地理果敢號」郵輪今天首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供
「國家地理果敢號」郵輪今天首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供

基隆港務分公司於今天以噴水儀式迎接探險隊「國家地理果敢號」郵輪首航基隆港，這也是基隆港復航後第三艘探險型郵輪。入境97位旅客主要以歐美籍為主，自上一港口日本與那國島，出發到基隆港作為郵輪旅程最終站，多數人在基隆港停留2天1夜後，將離船搭乘飛機返回居住地，為典型之Fly-cruise旅遊模式。

疫情後基隆港郵輪市場發生質變，以帶來外國旅客為主的掛靠港航次超過母港航次，母港航次中也增加了許多外國旅客搭機來台、在基隆港轉乘郵輪的Fly-Cruise 航次，或搭郵輪來基隆港，轉搭飛機離開，也就是「機+船」，就是同時使用到飛機與郵輪的旅遊方式。

基隆港務分公司表示，旅客上午到達基隆港後，岸上觀光行程有經典的九份懷舊之旅，以及金瓜石、野柳等國際著名觀光景點；第二天將前往保安宮、孔廟、故宮等極富歷史韻味的景點觀光後，最後前往桃園機場搭機返程。

為歡迎這艘冰極5級(PC5)探險型郵輪，基隆港務分公司除贈送別具紀念價值的首航紀念牌，歡迎國家地理果敢號到基隆，並趁此機會向船方介紹基隆港口及北北基觀光資源，期透過積極港口行銷繼續促成Fly-cruise旅遊模式越發蓬勃。

基隆港 郵輪

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