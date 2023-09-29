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輕度颱風「小犬」估周六前生成 最快影響台灣時間曝

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輕度颱風「小犬」預估周六前生成 最快影響台灣時間曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天為東北風環境，水氣較多，東北部的宜蘭、基隆北海岸可能有局部較大雨勢，桃園以北也有局部短暫陣雨。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
明天為東北風環境，水氣較多，東北部的宜蘭、基隆北海岸可能有局部較大雨勢，桃園以北也有局部短暫陣雨。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中央氣象署表示，菲律賓東方海面附近一熱帶擾動低壓已形成熱帶性低氣壓，預計明天之前生成第14號輕度颱風「小犬」，未來路徑仍有較大分歧，目前綜合研判偏西北西行徑機會較大，中秋連假過後是觀察重點，預計下周三、四到琉球南方海面，可能對台灣造成影響。

氣象署預報員林定宜表示，今天下午菲律賓東方海面附近一熱帶擾動低壓已形成熱帶性低氣壓，未來24小時有生成輕度颱風趨勢，目前各模式路徑預測還有蠻大分歧，未來要看太平洋高壓強度而定，若較強會往西走，較弱就偏向北轉，現綜合研判可能偏西北西，對台灣造成影響，但秋颱變化性大，還要再觀察。

林定宜指出，明天為東北風環境，水氣較多，東北部的宜蘭、基隆北海岸可能有局部較大雨勢，桃園以北有局部短暫陣雨，花東地區、恆春半島及馬祖有零星陣雨，中南部地區以午後雷陣雨為主，山區要留意較大雨勢。溫度方面，明天各地高溫約32至34度，低溫25至27度。

他表示，周日東北季風增強，東北部可能有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為午後雷陣雨。受東北季風影響，氣溫將略為下降，高溫僅剩30至31度，低溫約24度。下周一下半天北方乾空氣抵達，雨勢趨緩，桃園以北轉為短暫雨或多雲，要注意午後南部地區跟中部山區雷陣雨。

林定宜表示，下周二東北季風減弱，僅剩東半部及恆春半島有零星雨，午後南部地區跟中部山區雷陣雨。下周三後天氣則看颱風接近程度而定。另外，他也說，下周一之前適逢天文大潮，新北到雲林沿海低窪處要注意漲潮的海水倒灌。

東北季風 颱風 恆春

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