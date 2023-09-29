遭蜂螫別輕忽！醫師曝昏迷數月慘案 清醒智力受損如幼童

近期民眾遭蜂螫事件頻傳，醫師提醒，9月是蜂螫通報高峰期，若遭蜜蜂螫300處以上、虎頭蜂螫到不同部位或20處以上，就要小心，可能在6到12小時後發生全身性毒性反應。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌接受中央社記者採訪指出，根據衛生福利部及台北榮總臨床毒藥物諮詢中心研究，蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）螫傷事件主要發生在夏季和秋季，尤其9月份更是通報數的最高峰。

楊振昌說明，虎頭蜂和蜜蜂的毒液，都帶有溶血毒素，其中蜜蜂的毒性較低，虎頭蜂較強，因此虎頭蜂螫事件通常較為嚴重。台灣常見幾種虎頭蜂中，又以多在山區活動的黑腹胡蜂毒性最強。

蜂螫可能造成中毒的情況，楊振昌說，包含過敏性休克和全身性毒性反應。前者會在30分鐘到1小時內，造成呼吸困難、全身腫脹，若未立即就醫，恐因呼吸道水腫身亡；後者症狀出現較慢，可能在蜂螫後6到12小時才發生，但嚴重會造成溶血、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等，也會危及性命。

楊振昌舉例，曾有40多歲男子遭多隻蜂螫，初次就醫時只有疼痛症狀，醫生讓其返家自行觀察；不料回家睡到半夜，開始覺得呼吸喘，螫傷部位也越來越腫，再送醫時已發生溶血，後續更導致橫紋肌溶解、肺水腫、腎衰竭，即使盡快洗腎、動手術，仍回天乏術。

防全身性毒性反應，楊振昌說，國外研究指出，若遭蜜蜂螫逾300處，就有高風險；虎頭蜂則是遭螫到2個不同部位以上（如頭加手、手加腳等），或是遭螫超過20處，建議要在醫院觀察6到12小時，切勿因當下沒有感覺就輕忽。

至於過敏性休克，楊振昌說，若曾經遭蜂螫且發生蕁麻疹、眼睛腫、呼吸不順等過敏反應，就要特別小心；如果再被蜂螫，一定要趕快就醫，或隨身備著腎上腺素急救針；若等到發現不對勁才就醫，就可能已來不及。

楊振昌表示，蜂螫若及時治療，多不會留下後遺症，但若不幸造成腎臟損傷，恐需要終生洗腎，或造成慢性腎衰竭，肺部功能也可能受到影響。曾遇過50多歲男性病患，遭虎頭蜂螫造成過敏性休克，昏迷數月後雖轉醒，卻智力嚴重受損，變得像小孩子一樣。

防止蜂螫，楊振昌提醒，在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。因蜂群有領域性，若遇蜜蜂和胡蜂在附近盤旋，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，或甚至引來蜂群攻擊。