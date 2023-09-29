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中秋烤肉「1環境NG」 醫師示警增心血管風險

中央社／ 台北29日電
醫師提醒，盡量在通風環境烤肉，否則煙霧瀰漫與二手菸害無異，增心血管風險。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
醫師提醒，盡量在通風環境烤肉，否則煙霧瀰漫與二手菸害無異，增心血管風險。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

每年9月29日是世界心臟日，今年適逢中秋佳節，免不了應景大啖烤肉醫師提醒，勿暴飲暴食、減少醬料添加，盡量在通風環境烤肉，否則煙霧瀰漫與二手菸害無異，增心血管風險。

世界衛生組織（WHO）指出，心血管疾病是全球死亡的頭號殺手。根據衛生福利部統計，心血管疾病多年蟬聯十大死因第2名，光是2022年死亡人數就高達2萬3668人，且有持續增長趨勢。

中華民國心臟基金會執行長陳文鍾近日透過新聞稿指出，心臟、血管、腦部、周邊血管關係密切，民眾熟悉的「高血壓、高血脂、高血糖」三高，就是危險因子；相較於癌症難以預測，超過8成的心血管疾病可以被預防。

中華民國心臟基金會副執行長王宗道表示，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）公布最新指南，提出「護心8大要素」（Life’s Essential 8），包括均衡飲食吃得巧、保持活躍多運動、戒菸、充足睡眠、控制體重、血壓、血脂和血糖。

中秋連假期間和親友相聚大啖烤肉是應景活動，2名醫師共同提醒，除了不要暴飲暴食，減少醬料添加，最多人忽略的就是烤肉油煙，呼籲盡量在通風環境烤肉，煙霧瀰漫與二手菸害無異，增加心血管疾病風險。

響應今年世界心臟日，中華民國心臟基金會以「用心，懂心，掌握你的心臟密碼1234」口訣幫助民眾以行動顧心，即「勤運動，每1步都算數」、「戒菸並遠離2手菸」以及「均衡飲食3多4少：多喝水、多蔬果、多全榖根莖，少油、少鹽、少糖、少飲酒」，落實健康生活型態。

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