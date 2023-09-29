「太倒胃口」 高雄消費者投訴中秋烤肉買到好市多發臭肉

高雄張姓消費者今早到好市多買美國頂級牛梅花薄肉片準備烤肉，打開後居然聞到臭味，仔細查看裡面疑似發霉，直言「太倒胃口了」，怒斥好市多食安問題不斷，叫消費者如心安？好市多表示，誠摯希望會員將商品帶回，協助了解狀況並進一步確保權益，賣場初步檢視同批貨品，暫未收到相同反映。台灣消費者保護協會則考慮對好市多提「不作為」訴訟，警示對方加強品管。

好市多品管越來越差？高雄張姓消費者投訴，今早到好市多買肉片打算烤肉，選買美國頂級牛梅花薄切肉片，回家後拆裝、分裝冷凍，沒有想到一撕開保鮮膜，一股臭味撲鼻而上，仔細檢查上層第一層肉是紅的，但再一掀開至第二層，裡面的肉臭味極重，還有疑似發霉，真的很倒胃口。

投訴人直言，好市多是收會費的量販店，但食安問題不斷，之前傳出進口水果農藥含量超標，還有人買到的水蜜桃品質不好，他原以為只是單純個案，沒想到自己也遇到了，只能拿回去退，就算東西有問題可無條件退貨，但來來回回浪費消費者多少時間？並指好市多最近傳出提高會費，他不確定這新聞是不是故意放消息試探台灣的會員，但是這樣的品管，讓消費者、繳錢的會員如何接受呢？

好市多表示，關於頂級牛梅花肉片一事，誠摯希望會員將商品帶回，協助了解商品狀況並確保會員權益；賣場第一時間也查看同批號貨品，至目前未收到相同商品反映有問題，也已對現販售商品加強檢視及品質要求。好市多強調，一直以來，都秉持全球標準一致的好市多高標品管準則。也會持續要求商品品質，並加強生產流程的檢視，以確保會員權益。

好市多近一年來頻出包，台灣消保會執行長徐邦瀚表示，最近考慮是否對好市多提出不作為訴訟。警示好市多不能只光採購，不管符不符合台灣的法規，仗勢生意好，有問題就退貨，吃一半也退貨了事，而應更嚴謹品管，採購貨品就要負責，不是丟個海關邊境檢查，「錢他在賺，有事就政府挑」。