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5病毒大爆發！兒科病房全滿 醫提警訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
兒科醫師施勝桓（左）說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓（左）說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供

今年秋冬病毒、細菌活躍，醫療院所湧現兒科病童，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，全國的兒科病房呼吸道融合病毒RSV在今年8、9月流行，較6、7月增10倍，目前正在高峰，約占五成，加上流感、副流感、腺病毒、腸病毒也都在流行，兒科病床全滿。他提醒，呼吸道融合病毒今年提早爆發，尤其是4歲以下家長要加強防護。

黃高彬指出，呼吸道融合病毒往年都在冬天約12月、1月爆發，今年提早爆發，特別留意四歲以下幼兒，前幾年因為新冠導致免疫負債，讓這一批感染者多是兒童，提醒家長避免與幼兒直接接觸，要做好戴口罩、勤洗手等防護工作。

台中小兒科診所院長、醫師施勝桓說，今天一早診間就診病童多，由於現在腸病毒、流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒等病毒都在流行期，其中又以腸病毒中的手足口症最多，今天上午診間80多名就診，就有8名兒童是手足口症，流感也不少。

黃高彬說明，兒童感染症病例大爆發，以中國附醫為例，呼吸道疾病個案感染以呼吸道融合病毒約占五成最多，其次是流感，約占二到三成，還有副流感、腺病毒、腸病毒等也都在流行，兒科一般病房250床已滿床，每天約有30至50名病童在急診室待床，約一天半消化。

兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供

流感 腸病毒 醫師

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