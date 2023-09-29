慶中秋不小心把肉烤焦 食藥署：恐釋致癌物避免食用

中秋連假烤肉除注意用火安全，也要注意飲食安全。食藥署表示，市售各式烤肉器具檢測安全無虞，但民眾烤肉仍應注意溫度控制，防止食材烤焦、釋出致癌物質，若不小心烤焦，應避免食用。

一般中秋烤肉除須備妥肉品等食材，烤肉器具也是不可或缺。食藥署指出，市面上販售的烤肉器材如鋁盤、烤肉墊、烤肉網及烤肉盤等均可安心使用。先前針對相關產品進行燒烤後，檢測重金屬遷移，並未檢出鉻、鎳、鎘、鉛、鋁等重金屬，僅檢出極微量鋅，細部了解為肉品本身之鋅含量，非因烤肉器具所致。

針對放在烤網上的食材，食藥署相關單位研究結果顯示，若食材在烤盤上烤焦，含有的多環芳香族碳氫化合物含量，也將顯著增加。呼籲民眾避免在烤肉時，因火候控制不當而導致燒焦，若不小心烤焦，則應避免食用。如為較厚或較大片的食材，建議可先切小後再烤，或在燒烤前以蒸煮或微波等方式先處理，縮短燒烤時間，減少有害物質產生。

食藥署副署長林金富說，煤炭、燃油及瓦斯等有機物質燃燒不完全時，會釋出致癌物質「多環芳香族碳氫化合物」（PAHs）。常見多環芳香族碳氫化合物共16種，在空氣、水、土壤及食物中無所不在，其中13種恐導致大腸癌等癌症。

另有關每逢中秋節推出的各式應景食品，林金富日前表示，食藥署與地方衛生局共同合作，執行今年度的「中秋複合式專案」。已稽查217加業者、758件產品、96家食品製造業者及124加燒烤餐廳業者，並針對不符規定者展開依法裁處。