中秋連假首日 國五、蘇花路廊車流比去年少17%

中秋連假首日，國道5號上午5時半起南下車潮湧現，截至中午，主要壅塞路段為南港系統到石碇，出雪隧後狀況趨緩；蘇花路廊南下車潮上午5時起出現，停等車流一度回堵至蘇澳新站，9時後趨緩，整體車流量較去年減少17%左右。

高速公路局指出，國道5號昨（28）日交通量約為全年平均的1.2倍，今天上午5時起南下車潮現，預估下午3時過後緩解，目前南港系統到石碇車速較慢，約為時速40公里，其餘路段正常，出雪隧後車速提升到時速80公里以上。

宜蘭縣警局表示，蘇花改蘇澳端南下車潮今天上午5時起湧現，車流停等尾端一度回堵3公里到蘇澳新站前；公路局指出，尖峰時段每小時車流量約為900到1000輛，上午9時後逐漸趨緩，目前全線暢通。截至上午10時，蘇花路廊南下車流8176輛，較去年中秋節同時段減少17%左右。

宜警提醒，今日中午12時過後，國道5號南下石碇、坪林入口匝道已重新開放，明天上午5時到中午12時將再封閉；蘇花改今天下午5時前，雙向禁止21公噸以上大客車通行並開放大客車行駛路肩，明天上午7時到下午1時再次實施管制。