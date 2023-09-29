中秋節國道上午3車禍塞爆 下午7大地雷路段

今天為中秋節連假首日，高速公路局表示，今天上午國道共發生3起事故，雖均已盡速排除，仍導致車輛回堵影響整體車流，預估下午重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統等7處，尤其是國5南向建議下午5時後再出發。

高公局表示，今天截至中午12點國道全線交通量為50.9百萬車公里，預估今天交通量為123百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、王田至彰化；國1北向圓山至內湖、國1高架北向環北至堤頂；國3南向鶯歌系統至高原、烏日至霧峰；國5南向南港系統至石碇，其餘路段行車大致正常。

高公局指出，今天上午6點21分於國3南向51.4公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵6公里；7點15分於國1南向231公里處發生1輛小客車撞護欄翻車事故，造成後方車流回堵2公里；9點30分於國3南向191.8公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，雖均已盡速排除，仍導致車輛回堵影響整體車流。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城及國10西向仁武-左營端等路段，建議國5南向用路人下午5時後出發。