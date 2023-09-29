捷運「好無柱」 北捷：中和新蘆試辦提供旅客出入方便

搭乘捷運通勤的民眾最近可能發現，中和新蘆線車廂突然空出一塊，仔細回想才發現原來是少了中央立柱。台北捷運公司表示，此為參考韓國、新加坡等國外地鐵作法，提供攜帶大型行李、嬰兒車、輪椅等旅客方便進出，目前先行改裝2部列車，同步搜集意見，進行評估改善。

有位民眾在臉書上發文，近期搭捷運才發覺車廂中間的柱子消失了，開玩笑稱「搭車好無柱」，對於這項政策，民眾正反意見不一。有人認為「進門有柱子，大家都會卡在門口無法走進去，沒有柱子才是正確的。」但也有人認為，「沒有那根柱子，不好站在中間，列車加速或過彎會有點怕怕的。」

北捷表示，8月1日起試辦移除中央立柱，挑選中和新蘆線2部列車的第2到5節車廂，讓攜帶大型行李、嬰兒車、使用輪椅的旅客進出方便，而年長者、孩童或是有需求的旅客，可多加利用座位、車門兩側的立柱或扶手，維護乘車安全。

北捷也說，車廂上方環形扶桿、手拉環都會保留，同時也增加「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒大家乘車時，盡量往車廂內部移動，將車門前空間禮讓給準備下車的旅客。

至於第1、6節車廂，北捷考量，平日離峰及假日全天開放自行車上捷運，且自行車需停放於車門前中央立柱兩側，所以予以保留，未來將持續蒐集旅客意見，納入後續試辦評估參考。