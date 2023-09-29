東海岸浪花騎士節重機車隊亮相 聽音樂、划「拼板舟」

中秋節3天連假今日展開，不少遊客到台東度假。今早大武鄉公所在濱海休憩區舉辦「觀光藝術暨浪花騎士節」，眾多價值不菲的大型重機結伴出遊，遊客在東海岸享受無敵海景，晚上還能坐在沙灘上聽音樂。此外，活水湖夜間有水舞展演，白天則有5種舟船體驗，遊客絕對不無聊。

台9線道路向來是重機族群熱愛的路線，今年中秋，浪花騎士節邀請重機騎士前來感受太平洋的浪花，現場還有文創市集、淨灘及音樂會。今晚沙灘演唱會陣容堅強，ZAMAKe查瑪克、台東之子HiJay、PACAK巴查克、亞立山大樂團、此風緊歌謠傳唱隊等個人及團隊演出。

「藍海生活節」昨晚開幕，9月29到10月1日，森林公園活水湖舉辦系列活動，夜間水舞展演，白天則有5種水域遊憩舟船體驗，包括「SUP立式划槳」、「獨木舟」、「支架大洋舟」，以及阿美族「竹筏」及蘭嶼達悟族「拼板舟」。

紅葉谷綠能溫泉園區在9月29日（五）、9月30日（六）下午17:00至20:00舉辦「Mabaklang晚餐的約會」烤肉活動，只要購買水泉區票券就可免費兌換一支烤香腸（每日限量50支），換完為止。