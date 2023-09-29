中秋連假首日蘇花湧現車流 花蓮加強重要道路測速執法

今天是中秋連續假期第一天，蘇花路廊清晨5時起湧現車潮，每小時車流量約1000輛。花蓮警方在重要幹道及觀光景點等周邊道路安排警力疏導，台9線、台11線等易肇事路段加強執法。

公路局表示，蘇花路廊截至今天上午10時為止，宜蘭往花蓮方向南下車流量共8176輛，較去年同期減少17%，到上午9時，車多情況已經趨緩，目前全線暢通，蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約80分，經台9丁線旅行時間約110分，建議可多行駛蘇花改。

連假出遊人車多，花蓮各警分局在重要道路安排交通疏導勤務。新城警分局和平派出所副所長程志平表示，蘇花改從昨晚到今天早上，南下車流有增多趨勢，尤其上午一度車多，呼籲用路人不要超車、超速，或有疲勞駕駛及酒駕等行為。

玉里警分局提醒，轄內台9線共有5個易壅塞熱區，包括玉里鎮大禹國小前路口、富里鄉吳江村安通路口、東里村大莊路口4、竹田村東竹學校園路口及石牌村石牌路口，請遵照警方引導行駛。