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中秋連假首日國一台南北上路段回堵、台86東向走走停停

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
中秋連假首日國一台南北上回堵、台86東向走走停停，警方管制車輛上閘道減少塞車。記者周宗禎／攝影
中秋連假首日國一台南北上回堵、台86東向走走停停，警方管制車輛上閘道減少塞車。記者周宗禎／攝影

中秋節連假第一天，國道1號中山高台南北上仁德、永康一路到新市、安定路段上午走走停停，尤其仁德北上路段，因為車禍上午10點半到11點半回主車流超過6公里，時間許多北上車輛提早改道台86線東西向快速公路東向接國道3號北上，又造成關廟交流道路段大塞車，警方出動大批人力疏導交通。

國一北上路段上午車流就很大，仁德到安定間路段經常有短暫堵塞，不料北上326.4公里上午10點半左右，因為兩輛轎車碰撞，車流程序回堵往南到仁德交流道。一直到上午11半，事故車輛移到路肩，車流速度才慢慢提升。

台86線連續假期車流多，轄區警方一早就管制車輛不讓平面道路車輛從歸仁交流道上台86線，不料因為國一車禍，許多車輛提早改道台86線，造成東向歸仁路段只到中午依舊走走停停。

中秋連假首日國一台南北上回堵、台86東向走走停停。記者周宗禎／攝影
中秋連假首日國一台南北上回堵、台86東向走走停停。記者周宗禎／攝影

國道 車禍 中秋節 塞車

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