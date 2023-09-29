中秋連假首日國一台南北上路段回堵、台86東向走走停停

今天是一年一度的中秋節，不少人規劃烤肉活動慶祝佳節，眼科醫師王孟祺分享烤肉意外，曾有病人被木炭噴出的小碎片接觸到眼睛角膜，導致角膜蛋白瞬間被烤熟，留下疤痕。另外也有病人戴隱形眼鏡徹夜狂歡烤肉，最終角膜表面像是月球表面，視力嚴重模糊。

2023-09-29 09:56