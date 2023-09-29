中秋連假登革熱疫情達高峰 疾管署估收假後可望反轉

登革熱疫情估將達到高峰，疾管署副署長羅一鈞赴台南擔任「登革熱前進應變工作隊」 隊長。羅一鈞表示，台南市登革熱本周疫情反彈上升，但觀察病媒蚊指數出現下降趨勢，預期本周達到高點，中秋連假後有機會反轉下降。

羅一鈞表示，中秋連假期間「登革熱前進應變工作隊」持續進行防疫工作，除維持每日疫情熱區巡察外，亦加強查核天溝、屋後溝及菜園等容易產生孳生源之場域；同時也前往中央各部會及國營事業權管場域進行查核及成效評估。

疾管署長莊人祥日前亦到台南市南區社區評估屋後天溝情形，隨後拜會台南市長黃偉哲，也參與東區防疫清潔日活動及市場化學防治後成效評估工作，巡檢教育部國立高中、交通部中央氣象署及農業部農田水利署權管場域，並參加臺南市政府登革熱防治一級指揮中心會議。

目前全國累計1萬1689例本土登革熱病例，分別為台南市1萬551例、高雄市467例、雲林縣430例、屏東縣68例、嘉義縣42例、新北市24例、桃園市23例、台中市23例、台北市17例、新竹市13例、南投縣10例、嘉義市7例、新竹縣6例、彰化縣5例、苗栗縣2例、基隆市1例。

疾管署提醒，中秋連假期間，民眾如於戶外出遊或烤肉時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。另籲請民眾務必澈底清除孳生源落實「巡、倒、清、刷」才能有效阻斷病媒蚊生長。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。