中秋節前腹瀉人次攀升 疾管署籲烤肉食材處理當心

中秋節前急診腹瀉就診人次連連攀升，疾管署提醒，民眾多有聚餐或出遊烤肉行程，無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材。

根據疾管署監測資料顯示，連假前後易出現腹瀉就診人次上升，上周腹瀉門急診就診累計15萬2320人次，已經連續兩周攀升，近期就診人次呈緩升趨勢，且高於2020至2022年同期，與2018至2019年同期相當。2022年中秋節當周健保門急診腹瀉就診人次為9萬4830人次、2019年為13萬161人次。

疾管署表示，中秋連續假期期間，民眾多有聚餐或出遊烤肉行程，無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。

另外疾管署亦提醒旅宿、餐飲業者應加強環境衛生管理，有症狀的員工應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後再上班，以確保其他員工及顧客健康；民眾如有疑似症狀，應避免處理食材，儘速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。