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影／中秋連假首日 台中樂園、農場湧破萬人潮

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
位於海拔2000公尺高的武陵農場，中秋節賞月，月亮正圓又亮，雲瀑飄下加上波斯菊美景，美不勝收。圖／武陵農場提供
位於海拔2000公尺高的武陵農場，中秋節賞月，月亮正圓又亮，雲瀑飄下加上波斯菊美景，美不勝收。圖／武陵農場提供

今日是中秋節連假第一天，中部地區天氣仍高溫炎熱，遊客們全家出動，麗寶樂園一早湧入一波購票排隊人潮，麗寶樂園渡假區預估雙樂園、渡假區整體人潮3、4萬人；高海拔武陵農場氣溫涼爽，中秋節連假住宿率8成以上、露營區幾乎滿帳，全家團圓，過節氣氛濃厚。

麗寶樂園渡假區表示，樂園推出中秋三天連假，12歲以下99元優惠，今天上午許多遠從北部、南部遊客排隊入園，預估雙樂園人潮近萬人，渡假區（含OUTLET、飯店、樂園、賽車場）人潮整體達3、4萬人。

位於海拔2000公尺高的武陵農場，中秋節賞月，月亮正圓又亮，雲瀑飄下加上波斯菊美景，美不勝收。

武陵農場表示，中秋連假，農場內舉家歡慶佳節的遊客眾多，今天住宿率達9成、明日也有8成以上；露營區連續兩天，幾乎滿帳，相當

麗寶樂園一早湧入一波購票排隊人潮，麗寶樂園渡假區預估雙樂園、渡假區整體人潮3、4萬人。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園一早湧入一波購票排隊人潮，麗寶樂園渡假區預估雙樂園、渡假區整體人潮3、4萬人。圖／麗寶樂園渡假區提供

中秋節 武陵農場 連假

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