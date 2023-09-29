快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣象署1張圖看中秋賞月指數 關注下周是否颱風生成影響台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北部和東半部可能賞月稍微困難，桃園以北、花東一帶可能雲縫中碰運氣看到月亮。中南部晚上雲量逐漸散去，賞月機會高。圖／中央氣象署提供
北部和東半部可能賞月稍微困難，桃園以北、花東一帶可能雲縫中碰運氣看到月亮。中南部晚上雲量逐漸散去，賞月機會高。圖／中央氣象署提供

今天是中秋節，也是中秋連假首日。中央氣象署氣象預報員林定宜說，中南部今晚可欣賞皎潔明月，其他地區可能要雲縫中碰運氣。下周後期留意熱帶系統發展，有形成颱風的趨勢。

他說，台灣目前是吹東北風的環境，但東北風強度不是很強，還是在基隆北海岸、東北部地區造成偏多的雨量。今天整體而言，基隆北海岸、宜蘭地區天氣稍微比較不理想。至於桃園以北、花東一帶可能有零星短暫陣雨。中南部地區和山區中午過後也有可能局部短暫雷陣雨出現。

今晚各地賞月機率，林定宜說，北部和東半部地區可能雲量比較多，北部地區尤其基隆北海岸、東北部可能賞月稍微比較困難一些，桃園以北地區、花東一帶可能雲縫中碰碰運氣看到月亮。中南部地區則是愈到中秋分外明，可以欣賞到皎潔的明月；中南部雖然中午過後可能會有局部短暫雷陣雨，但是到了晚上之後雲量就會逐漸散去，賞月機會高。外島部分，除了馬祖可能有降雨情形，金馬附近一帶仍然可以賞月。

未來一周天氣，林定宜表示，可以注意到菲律賓東方海面靠近到關島一帶區域，有一個熱帶擾動低壓，未來有發展為熱帶性低氣壓、甚至颱風的趨勢。可能是在中秋節過後要注意的重點。未來這個熱帶系統可能逐漸發展，但未來可能還是有變數出現，它可能受到北方太平洋高壓的強度或導引氣流而定，未來生成地點和路徑還有滿大的不確定性。

林定宜表示，今明兩天基本上水氣比較增多，降雨區域主要在基隆北海岸、東北部地區，雨勢比較持續且明顯，可能會有局部較大雨勢發展機會。其次是桃園以北、花東地區不定時短暫陣雨。中午過後，新竹以南地區、中南部地區可能會有局部短暫雷陣雨出現，不過到了晚上，雲會逐漸消散。

林定宜說，周日、下周一受到一波東北季風增強的關係，尤其周日水氣比較多，迎風面的北部、東半部地區會有局部短暫陣雨出現，而且是不定時的。東北部周日可能會有局部較大雨勢發生機率。中南部午後雷陣雨的機會比較高。

林定宜表示，下周一由於北方乾空氣逐漸南下，北部會轉為多雲天氣，下周二雨勢趨緩，下周三、周四由於可能會有熱帶擾動發展的影響，不過，仍有很大的不確定性，注意最新天氣預報。

未來一周溫度趨勢，林定宜表示，今天溫度比較高，尤其苗栗以北可能有36度左右發生機率，其次是南高屏地區也可能會有36度左右高溫發生機率，其他地區相對比較沒有那麼熱。

不過，林定宜說，到了周日有一股東北季風開始影響台灣，溫度開始下降，北部、東北部高溫下降幅度比較大，下周一可能降至30度左右高溫，低溫可能降至24度左右。下周二之後東北季風逐漸減弱，所以溫度會稍微回升。下周三、周四則要視熱帶系統接近的程度，溫度會受到影響。

林定宜表示，今天至下周一大潮期間，新北至雲林及澎湖、金門、馬祖沿海低窪地區，要特別注意海水倒灌情形。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

中秋節 氣象署 高溫

延伸閱讀

中秋節極陰！這4生肖「賞月別太久」當心沖煞撞邪、破財

中秋2地無緣賞月 最快周日迎颱風「小犬」

入秋首波東北季風10月1日報到 颱風小犬最快週末生成

中秋賞月看過來！ 全台各地賞月指數一張圖告訴你

相關新聞

中秋假期東北季風相伴 小犬颱風最快周末生成

今天是中秋節，也是中秋連假第一天。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天持續受北方高壓影響，為東北風環境，天氣型態大致與昨...

氣象署1張圖看中秋賞月指數 關注下周是否颱風生成影響台灣

今天是中秋節，也是中秋連假首日。中央氣象署氣象預報員林定宜說，中南部今晚可欣賞皎潔明月，其他地區可能要雲縫中碰運氣。下周...

不斷更新／國道南向上午紫爆壅塞 多處路段回堵 避開9地雷路段

今天中秋連假首日，返鄉車潮和出遊車潮清晨就明顯湧現，上午有多處路段紅通通（時速低於40公里）甚至紫爆（時速低於20公里）。目前國3香山-西濱南向路段紫爆，時速只有17公里。國5南向車多，國3南向往國5南港系統排隊1公里，國3北向往國5南港系統排隊4公里。

烤肉事故！木炭噴出碎片「角膜被烤熟」 整晚戴隱眼慘成月球表面

今天是一年一度的中秋節，不少人規劃烤肉活動慶祝佳節，眼科醫師王孟祺分享烤肉意外，曾有病人被木炭噴出的小碎片接觸到眼睛角膜，導致角膜蛋白瞬間被烤熟，留下疤痕。另外也有病人戴隱形眼鏡徹夜狂歡烤肉，最終角膜表面像是月球表面，視力嚴重模糊。

北市5年15起瓦斯罐氣爆 中秋烤肉注意卡式爐使用事項

今天是中秋節，許多民眾準備晚上在家烤肉，台北市消防局提醒，烤肉最常使用到包括木炭、火種、打火機及噴槍等物品，有時為求快速...

中秋連假首日國一台南北上路段回堵、台86東向走走停停

中秋節連假第一天，國道1號中山高台南北上仁德、永康一路到新市、安定路段上午走走停停，尤其仁德北上路段，因為車禍上午10點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦