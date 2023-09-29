氣象署1張圖看中秋賞月指數 關注下周是否颱風生成影響台灣

今天是中秋節，也是中秋連假首日。中央氣象署氣象預報員林定宜說，中南部今晚可欣賞皎潔明月，其他地區可能要雲縫中碰運氣。下周後期留意熱帶系統發展，有形成颱風的趨勢。

他說，台灣目前是吹東北風的環境，但東北風強度不是很強，還是在基隆北海岸、東北部地區造成偏多的雨量。今天整體而言，基隆北海岸、宜蘭地區天氣稍微比較不理想。至於桃園以北、花東一帶可能有零星短暫陣雨。中南部地區和山區中午過後也有可能局部短暫雷陣雨出現。

今晚各地賞月機率，林定宜說，北部和東半部地區可能雲量比較多，北部地區尤其基隆北海岸、東北部可能賞月稍微比較困難一些，桃園以北地區、花東一帶可能雲縫中碰碰運氣看到月亮。中南部地區則是愈到中秋分外明，可以欣賞到皎潔的明月；中南部雖然中午過後可能會有局部短暫雷陣雨，但是到了晚上之後雲量就會逐漸散去，賞月機會高。外島部分，除了馬祖可能有降雨情形，金馬附近一帶仍然可以賞月。

未來一周天氣，林定宜表示，可以注意到菲律賓東方海面靠近到關島一帶區域，有一個熱帶擾動低壓，未來有發展為熱帶性低氣壓、甚至颱風的趨勢。可能是在中秋節過後要注意的重點。未來這個熱帶系統可能逐漸發展，但未來可能還是有變數出現，它可能受到北方太平洋高壓的強度或導引氣流而定，未來生成地點和路徑還有滿大的不確定性。

林定宜表示，今明兩天基本上水氣比較增多，降雨區域主要在基隆北海岸、東北部地區，雨勢比較持續且明顯，可能會有局部較大雨勢發展機會。其次是桃園以北、花東地區不定時短暫陣雨。中午過後，新竹以南地區、中南部地區可能會有局部短暫雷陣雨出現，不過到了晚上，雲會逐漸消散。

林定宜說，周日、下周一受到一波東北季風增強的關係，尤其周日水氣比較多，迎風面的北部、東半部地區會有局部短暫陣雨出現，而且是不定時的。東北部周日可能會有局部較大雨勢發生機率。中南部午後雷陣雨的機會比較高。

林定宜表示，下周一由於北方乾空氣逐漸南下，北部會轉為多雲天氣，下周二雨勢趨緩，下周三、周四由於可能會有熱帶擾動發展的影響，不過，仍有很大的不確定性，注意最新天氣預報。

未來一周溫度趨勢，林定宜表示，今天溫度比較高，尤其苗栗以北可能有36度左右發生機率，其次是南高屏地區也可能會有36度左右高溫發生機率，其他地區相對比較沒有那麼熱。

不過，林定宜說，到了周日有一股東北季風開始影響台灣，溫度開始下降，北部、東北部高溫下降幅度比較大，下周一可能降至30度左右高溫，低溫可能降至24度左右。下周二之後東北季風逐漸減弱，所以溫度會稍微回升。下周三、周四則要視熱帶系統接近的程度，溫度會受到影響。

林定宜表示，今天至下周一大潮期間，新北至雲林及澎湖、金門、馬祖沿海低窪地區，要特別注意海水倒灌情形。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供