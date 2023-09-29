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中秋節湧返鄉出遊車潮 省道易壅塞路段看這查
今天是中秋節連假首日，公路總局預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，目前台9線南下蘇花路廊車流量大。
公路總局說，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建、台1線水底寮~楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路）及觀光景點周邊道路（北部台2線關渡~淡水、萬里~大武崙、台3線大溪，南部台3線古坑~梅山、東部台9線礁溪），建議用路人出發前先行查詢道路交通狀況並耐心駕駛，以免壅塞於車陣中。
公路總局表示，昨天南部省道台86線仁德及關廟路段有壅塞情形，各地主要城際道路也出現車多情形。另為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7225班次，疏運15萬2813人，疏運人數較去年同期增加34.4%；東部國道客運路線共計行駛1673班次，疏運3萬3181人，疏運人數較111年同期增加20.8%。
公路局說，本次中秋連假已請客運業者籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備工作；另亦有推出國道客運優惠等相關措施，民眾如有返鄉及出遊旅運需求，歡迎多加搭乘公共運輸。
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