國道南向一早紅通通 上午國道7大地雷路段一次看

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天為中秋節連假首日，圖為國道北部壅塞路段預測。圖／高公局提供
今天為中秋節連假首日，圖為國道北部壅塞路段預測。圖／高公局提供

今天為中秋節連假首日，高速公路局說，截至目前國道壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至高原；國5南向南港系統至石碇，其餘行車狀況大致正常，預估今天上午壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等7處。

高公局表示，昨天全日交通量為 114.5百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨天西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道車多壅塞路段為都會區路段。今天0至5時交通量為12百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）3.2倍，預估今日交通量為123百萬車公里。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；國10東向鼎金系統-燕巢系統；建議西部國道南向用路人儘量於中午12點以後出發；國5南向用路人儘量於下午5點以後出發。

高公局表示，截至今天上午8點，交通量為24.1百萬車公里，今天相關疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 中秋節 高速公路 車潮

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