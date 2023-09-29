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曾文水庫滿水「湖景再現」！ 攝影達人拍攝枯旱對比畫面

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曾文水庫滿水湖景再現 攝影達人拍攝枯旱對比畫面

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
喜好攝影的嘉義醫師黃威雄，拍攝5月11日，曾文水庫水量只剩約7%，水庫區幾乎都變成草原情景（上），以及最近豐水期，9月14日水庫蓄水量100%（下）滿水位的對比畫面。圖／黃威雄提供
喜好攝影的嘉義醫師黃威雄，拍攝5月11日，曾文水庫水量只剩約7%，水庫區幾乎都變成草原情景（上），以及最近豐水期，9月14日水庫蓄水量100%（下）滿水位的對比畫面。圖／黃威雄提供

台灣第一大曾文水庫，3個半月蓄水率從降到6％，直升到滿水位，喜好攝影的嘉義醫師黃威雄，拍攝5月11日，曾文水庫水量只剩約7%，水庫區幾乎都變成草原情景，以及最近豐水期，9月14日水庫蓄水量100%，滿水位的對比畫面，他說，「嘉義縣大埔鄉湖濱公園淹到水裡去了！」

因水庫滿水位，大埔鄉情人公園情人碼頭旁的「蔣公水上飄」景致也再現，這是鄉民對水庫滿水位指標的判斷，遊客見此景稱如日月潭九蛙疊像的水情指標，滿水位湖光山色美景再現，假日吸引大批遊客，觀光遊艇生意好。

攝影達人黃威雄醫師，工作之餘在家鄉拍攝美景，留下許多珍貴畫面，1年多前接獲友人台鐵司機員馬展提供大林鎮三疊溪河床，有沙洲酷似台灣島訊息，前往空拍，剛好普悠瑪自強號列車經過三疊溪鐵橋，亮麗車身與「台灣島」相映成趣，構成美麗畫面。

南區水資源局說，曾文水庫水位標高229.92公尺，蓄水率99.7％，連同烏山頭水庫，合計有效蓄水量逾5.86億立方米，上游降雨，採調節性放水，預留滯洪空間。

南水局表示，目前曾文、烏山頭與南化3座水庫的水量可供灌今年秋冬雜糧、明年1期稻作與雜作，到明年春天都可穩定供水。水情燈號已恢復正常藍燈，會在水庫安全前提下，最大化蓄水，未來是否調節性放水或洩洪，還要看降雨情況。

曾文水庫 嘉義 水資源

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