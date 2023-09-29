不斷更新／國道南向車潮清晨湧現 避開9地雷路段 這時段最好走

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今天是中秋節連續假期首日，目前國道南向路段出現明顯車流。

根據警廣即時路況，國1南向楊梅-新竹、國3南向鶯歌系統-龍潭車流明顯增加，上游大範圍入口匝道儀控啟動管制。往國5方向車流已回堵至國3福德隧道，因國5南下車流已明顯增加，國3南下汐止系統至南港、國3北上三鶯至木柵交流道入口已實施匝道儀控。

此外，台9線南下蘇花路廊車流量大，公路總局說，台9線南下蘇花路廊車流量大，行經該路段請注意路況小心駕駛。目前箕山橋至蘇澳端南向壅塞。

高速公路局表示，預估今天國道交通量為123百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次上午8時過後再出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

此外，公路總局表示，台1線雙向127K+300至131K+600白沙屯路段，自今天清晨4時起至中午12時、北上車道全封，南下1車道改調撥車道，壅塞時北上車流導引改道至台61線通霄聯絡道；南下車流導引改道至台61線新埔聯絡道，進行苗栗通霄白沙屯拱天宮建廟160周年活動，請用路人注意路況，並小心駕駛。