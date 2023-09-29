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老年憂鬱難發現 注意反應是否變少

聯合報／ 蘇泓洸／台大醫院精神醫學部主治醫師
老年憂鬱症的非藥物治療很重要，可以安排活動，幫助老人找到生活重心，創造生命價值。圖／123RF
老年憂鬱症的非藥物治療很重要，可以安排活動，幫助老人找到生活重心，創造生命價值。圖／123RF

老年憂鬱是現代社會中年長者常見的疾病，根據國外研究顯示，50至60歲以上長者罹患憂鬱症比率是所有年齡層最高的。老年憂鬱症是一種隱形疾病，有些是早發在中年，有些是在晚年，也有反覆發生，因此要特別注意。

一般老年憂鬱病因有兩大類，一是因為身體狀況老化及病痛；二是生活沒有重心，例如在退休後或孩子長大離家時。隨著年齡增長，我們的身體機能會慢慢老化，很難立刻發現異狀。所以，身旁的人通常只察覺老人家像憂鬱又像失智，或是精神不好。

要如何判斷家人有老年憂鬱症？可留心其生活有無大變化、反應是否愈來愈少，以及對生活是否失去動力等情形，再來就需尋求專業老年精神醫師評估，或透過相關醫療影像判讀，才能協助確診。

患有老年憂鬱症，在生理及心理變化可分三大類：

1.情緒方面：例如沒有活力，或本來喜歡的事現在不想做了。

2.想法方面：覺得沒有用、負面情緒上升、覺得自己沒價值、未來沒希望等。

3.身體方面：體力變差、食欲及睡眠變不好等。

老年憂鬱與成人憂鬱最大不同在於，老年人更難表達自己變不好，但他們對於憂鬱狀況所造成的身體病痛，可以感受明顯強烈，較易說出口，因此，家人朋友可透過詢問身體狀況來察覺是否有憂鬱症問題。

老年憂鬱症治療，包括藥物與非藥物治療，尤其非藥物治療更重要，可以安排活動，像參加社區大學、社區活動，或參加長照2.0健康促進據點課程等，幫助老人找到生活重心，學到新東西，創造生命價值。

參加病友團體也有幫助，透過同儕互相扶持，不再感到孤單，在加入病友團體前，應先由醫師確認病況嚴重程度後，再評估參加日間照顧中心或健康促進機構等。這些治療方式可靈活調整，依現況提供最大協助。

目前老年憂鬱症的協助資源都整合在長照體系統中，可就近至附近心理衛生中心就醫。若基層診所沒有適當檢查儀器，可將病人轉診到醫院，接受一陣子治療、病況穩定後再轉回診所追蹤。

現代人對於到精神科就診的觀念在改變，逐漸視為一般門診。在藥物的使用上，精神科與心理諮商有些許差別，如果民眾覺得做心理諮商壓力比較小，可先嘗試諮商，如果心理師發現諮商無法解決，會建議轉診至精神科去做診療。希望長輩們如遇到老年憂鬱這個隱形疾病時，都能及時得到關心並接受妥適處置。

憂鬱症 醫師 老化

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