藥師陳情 籲藥學生總額管制

教育部日前同意慈濟大學增設藥學系，反藥學生增額聯盟昨號召本土小牙醫聯盟、台灣美容醫學產業全國聯合會、維護中醫總量管制聯盟，共同到行政院前遞交陳情書，表達藥師、牙醫師、醫師、中醫師憂心未來「供過於求」。反藥學生增額聯盟召集人、藥師沈采穎表示，醫事人員不患寡而患「不均」，要求教育部和衛福部堅守醫事人力總量管制，並將醫事類學生招生總量管制制度入法。

沈采穎表示，台灣每萬人民眾有十三名藥事人員，相較世界衛生組織（ＷＨＯ）建議每萬人五位藥師、ＯＥＣＤ會員國平均八點六名藥師及美國九點五名藥師，台灣藥師人數早已過高。在健保總額並未增加情形下，若無通盤規畫，增加醫療員額，無助醫療品質和民眾健康權益，「治標不治本」。

沈采穎說，日本曾一度廣設藥學系，如今供過於求，預估二○四五年將有十二點六萬名流浪藥師，現今美國有許多藥師也淪為派遣藥師，日本將於二○二五年起禁止大學新設藥學系或增加招生名額，藥學生總額管制若不入法，將步向普設大學，大學生畢業即失業的後塵。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，全聯會九月廿一日與教育部協商並嚴正提出訴求，堅守藥學系每年一一四二名招生總額，淘汰辦學不佳的藥學系，提升藥學教育品質。

衛福部長薛瑞元指出，各學系招生總量屬教育部權責，將整體評估後提供教育部建議。教育部表示，衛福部正在評估藥師人力需求及培育方式，將依評估結果研訂檢視指標並調配招生名額。

昨總計約二百多名醫事人員參與陳情，許多藥學生拉起「撤回慈濟增額、維持總額現狀」紅布條。沈采穎說，若最後未獲行政院回應，不排除再到總統府前抗議。