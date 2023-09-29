護理師夜班加2萬 醫護都反彈

行政院會昨天通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等十二項策略計畫，力求補足護理人力缺口。其中，大夜班每班擬增加六百元至一千元不等，但醫護對此都不埋單，台灣醫務管理學會認為，「力道不足、來源不對」，對其他醫事人員造成相對剝奪感；護理界則表示，只針對夜班發放，恐致白班護理師流失。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，臨床缺的是友善的護理勞動環境、薪資提升與三班護病比入法等。護理師公會全聯會常務理事周麗玲指出，患者照護廿四小時不能停，白班和夜班都很重要。若只提供夜班護理師津貼，將造成白班人力短缺，最終就是醫療環境崩壞。

行政院昨通過「護理人力政策整備計畫」，希望二○三○年前補齊至少五點五萬名護理人力缺口，明年起實施護理人員夜班獎勵措施，以護理師每個月上廿天小夜班，每個月增加八千元至一萬二千元；每個月上廿天大夜，每個月將增加一萬二千元至兩萬元，將以健保總額編列專款，所需經費約四十三億元。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，護理人力荒主要來自加護病房、一般病房、急診、開刀房，因勞動條件嚴峻，離職率高。政府應針對三班都加薪，不能僅針對某一個班別，會造成相對剝奪感。

洪子仁表示，目前各國都呼籲政府應多投入更多經費在醫療資源，投資的主詞是「政府」，現在健保總額已不足，又要從健保總額編列專款，壓縮整體醫療資源，排擠其他給付，對其他醫事人員將造成相對剝奪感。政府應拿出公務預算或編列特別預算，替護理師加薪。

護理師公會全聯會要求應保障護理師年薪七十萬元，衛福部長薛瑞元回應，幾乎沒有職業可以保障年薪。一名在精神科慢性病房工作的護理師表示，白班一天要照顧五十名患者，帶運動、幫洗澡等，工作壓力大，年薪低於全台平均六十七萬元，打擊工作士氣。