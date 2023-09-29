東北部賞月難 國道9地雷易塞

今天就是中秋節，中央氣象署表示，受到水氣影響，東北部降雨持續明顯，且有較大雨勢機率，東北部賞月機率偏低，中南部較高，基隆北海岸、東北部則無望。此外，最快周日迎接今年第十四號颱風「小犬」，可能從下周三起影響台灣天氣。

氣象署表示，今明兩天，桃園以北、東半部、恆春半島有降雨情況，花東地區、恆春半島，雲量雖稍多，仍有機會看到。

至於國道疏運部分，高公局預估，今連假首日，國道南向交通量可達七十百萬車公里，為平日一點六倍。

高公局表示，預估國道今有九處地雷路段，分別是國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統，國三南向土城至關西、快官至霧峰，以及國五南向南港系統至頭城。此外，國四西向潭子系統至豐勢，國十東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端。其中國五南下將自清晨五時就湧現車潮，一路到下午四時才紓解，連塞十一小時。