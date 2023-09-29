國內住宿變貴 品質也要提升

疫後國旅市場持續低迷，除了民眾偏好出國，國內旅宿房價飆升，也是原因之一。專家認為，房價飆升後，業者相對應提升服務品質，景點、行銷方面也要推陳出新，而相關優惠及促銷也都還有使力空間，否則短期內想留住國人又爭取國際觀光客，恐不容易。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨認為，國旅不如預期可分為三個面向，首先從消費者心態來看，疫後至少一半民眾出國旅遊，自然減少國旅需求，像是暑假期間出國人潮多，相對減弱暑假後第一個連假的出遊意願，若要檢視下半年國旅市場，應要看年底到元旦連假的數據較準。

其次，近期國旅房價飆新高也讓消費者望之卻步。劉喜臨說，旅宿業者應同步提升服務品質，提升ＣＰ值，消費者較能接受。他提到，雖然各縣市政府跟風景區都卯足全力，但是設施改變並非一朝一夕，都還有發展空間。

第三、價格是影響國旅市場最直接因素。劉喜臨表示，國內新景點或國旅產品應不斷推陳出新，加強對國人行銷，輔以優惠、促銷等，如短期應透過節慶活動吸引民眾願意消費，相信業者還有使力的空間。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰則說，現在國旅成本平均都比疫情前高出一、兩成，除了不少人選擇出國旅遊，國內業者還是應持續優化旅遊品質，爭取國際觀光客的力道也不能縮減。