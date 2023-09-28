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綠鬣蜥來報喜 高雄彩券行開出頭獎一人獨得9.11億

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高雄彌陀一彩券行開出威力彩頭獎，一人獨得9億多。圖／能發彩券行提供
高雄彌陀一彩券行開出威力彩頭獎，一人獨得9億多。圖／能發彩券行提供

9.11億威力彩頭獎今天高雄市彌陀區中正路33號開出，一人獨得。賣出彩券的能發彩券行蔡姓老闆娘說，這是該店第二次賣出頭獎的彩券，上次是在2016年賣出一張大樂透頭彩，當年獎金1億多元。老闆並指，昨天傍晚彩券行莫名爬進一隻20多公分的綠鬣蜥，前所未有，想不到他們趕走不速之客後，今天竟開出頭獎。

已開十年的能發彩券行今晚10點多從官網得知賣出威力彩頭獎，許多鄉親都說：「早知道我也去買！」當地一名柯姓男子說，他接到朋友來電詢問：「中獎的是不是你？」他還一頭霧水，隨後朋友才告訴他能發彩券行開出頭獎，讓他扼腕為何這次沒有花錢下注，柯男笑說：「不然中秋連假過後就換我開除老闆了！」

能發彩券行蔡姓老闆娘接受聯合報電話訪問時，口氣興奮地說，今天的威力彩頭彩9.11億元彩券是該店賣出，因為客人來來去去，人很多，她也不會刻意去記誰有來買彩券，所以她也在猜是誰變成大富翁。

但特別的是，昨天傍晚5、6點時，有一隻綠鬣蜥從彩券行大門大搖大擺爬進來，大家都嚇一跳，這隻綠鬣蜥體長20多公分，這是開張以來從未發生過的事，她父親還碎碎念，是不是要開出頭獎了，怎麼突來跑進一隻這麼大的蜥蜴進來，笑笑還是把牠趕出去，沒想到今晚就開出頭獎。

蔡姓老闆娘說，這已經不是該店第一次賣出頭獎彩券，上一次是2016年的大樂透，「印象中彩金好像有1億多元！」蔡姓老闆娘隨即向記者說要掛斷電話，因為要去準備放鞭炮慶祝。

彩券行 老闆娘 頭獎

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