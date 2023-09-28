不是第一次！開出威力彩頭獎9.11億元 老闆娘驕傲：以前開出1億多頭獎
今日9月28日威力彩頭獎金額9.11億元在高雄市彌陀區中正路能發彩券行開出，由一人獨得。蔡姓老闆娘說，這是該店第二次賣出頭獎的彩券，上一次是在2016年賣出一張大樂透頭彩，當年獎金1億多元。
能發彩券行賣出威力彩頭獎的消息今晚傳出後，許多鄉親都說：「早知道我也去買！」當地一名柯姓男子說，他接到朋友來電詢問：「中獎的是不是你？」一開始一頭霧水，隨後朋友才告訴他能發彩券行開出頭獎，讓他扼腕為何這次沒有花錢下注，柯男笑說：「不然中秋連假過後就換我開除老闆了」。
能發彩券行蔡姓老闆娘接受聯合報電話訪問時，口氣興奮地說，今天的威力彩頭彩9.11億元彩券是該店賣出，因為客人來來去去，她也不會刻意去記誰有來買彩券，所以她也在猜是誰變成大富翁。
蔡姓老闆娘說，這已經不是該店第一次賣出頭獎彩券，上一次是2016年的大樂透，「印象中彩金好像有1億多元！」蔡姓老闆娘隨即向記者說要掛斷電話，因為要去準備放鞭炮慶祝。
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