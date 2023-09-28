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中秋節他買這「烤肉必備品」竟被店員關心 網笑：可能你一臉魯樣

聯合新聞網／ 綜合報導
明天開始是為期三天的中秋連假，民眾在這個節日總會吃烤肉，一位網友就因採購「烤肉必備品」鬧出笑話。情境示意圖。圖／Ingimage
明天開始是為期三天的中秋連假，民眾在這個節日總會吃烤肉，一位網友就因採購「烤肉必備品」鬧出笑話。情境示意圖。圖／Ingimage

明天開始是為期三天的中秋連假，民眾在這個節日也總會吃烤肉、月餅應景。一位網友就因採購「烤肉必備品」鬧出笑話，他無奈的表示，自己買木炭竟被店員詢問用途，見此，網友紛紛笑稱：「怕你一家燒炭萬家香」、「你是不是只買木炭沒買食材」。

一位網友在PTT上發文，表示中秋節將近，賣場也都擺出「烤肉商品區」了，自己為了烤肉添購木炭，未料結帳時被店員詢問用途，讓他感到疑惑不已，表示：「有規定不能單買木炭嗎」、「買木炭被店員關心，是怎麼回事」。

見此，網友紛紛大開腦洞，揶揄原PO「看起來像危險人物」，「那你再加買繩子跟農藥」、「可能臉長得太魯」、「怕你一家燒炭萬家香，我猜」、「你是不是只買木炭沒買食材」、「我朋友平常一臉苦瓜臉，上週貼限動幹譙買木炭被店員拒絕」、「你一臉厭世」。

也有網友直呼，這個舉動可以「暖你一整天」；不過也有人表示，店員只是出於形式問一下，「人與人之間的關懷」、「關心你啊，年輕人沒有什麼事是不能解決的」、「一天中唯一的人際互動」、「跟請用溫開水一樣，一天裡面最溫馨」、「只怕連問都不問，沒人在乎」、「現在都會關切，我前幾天去買也是一樣」、「以前有段時間木炭有上鎖」、「規定就是要問，跟買汽油用寶特瓶一樣」、「去買都會被問，不用想太多」、「沒規定不能買阿，就問一下」、「問一下很合理啊，趕快回答烤肉就好了」、「流於形式而已，我還是沒感受到那股熱情和真切的心」。

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中秋節 烤肉 賣場 食材

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