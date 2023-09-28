聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋節就是要烤肉趴 中和好市多人潮擠爆清光燒烤肉
這周五（29日）開始是中秋節三天連假，家家戶戶都已準備要大烤特烤，烤肉趴前的賣場大採購自然不可少。今（28）日晚上，新北市中和好市多就湧現眾多採購人潮，許多貨架上的東西都幾被掃空，烤肉片區更被搶購一空，肉一補貨旋即又被清光。
而根據新北市主計處針對中秋節應景商品及時材進行市價調查，民眾烤肉不可或缺的肉類，雞肉及豬肉指數分別較去年同期漲幅8.86%及7.88%；秋刀魚、蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊指數分別較去年同期漲幅20.17%、3.00%、2.90%及2.75%。
玉米、青椒也是民眾愛烤的蔬菜類食材，因受颱風影響蔬菜供量較去年減少，玉米、甜青椒及茭白筍物價指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言