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中秋節就是要烤肉趴 中和好市多人潮擠爆清光燒烤肉

聯合新聞網／ 綜合報導
中和好市多人潮擠爆，烤肉片區已被清盤。記者陳易辰／攝影
中和好市多人潮擠爆，烤肉片區已被清盤。記者陳易辰／攝影

這周五（29日）開始是中秋節三天連假，家家戶戶都已準備要大烤特烤，烤肉趴前的賣場大採購自然不可少。今（28）日晚上，新北市中和好市多就湧現眾多採購人潮，許多貨架上的東西都幾被掃空，烤肉片區更被搶購一空，肉一補貨旋即又被清光。

而根據新北市主計處針對中秋節應景商品及時材進行市價調查，民眾烤肉不可或缺的肉類，雞肉及豬肉指數分別較去年同期漲幅8.86%及7.88%；秋刀魚、蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊指數分別較去年同期漲幅20.17%、3.00%、2.90%及2.75%。

玉米、青椒也是民眾愛烤的蔬菜類食材，因受颱風影響蔬菜供量較去年減少，玉米、甜青椒及茭白筍物價指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%。

中和好市多人潮擠爆。記者陳易辰／攝影
中和好市多人潮擠爆。記者陳易辰／攝影

中和好市多人潮擠爆。記者陳易辰／攝影
中和好市多人潮擠爆。記者陳易辰／攝影

中秋節 指數 烤肉 豬肉

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