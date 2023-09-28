待銷毀進口雞蛋怎麼辦？ 專家籲依廢清法規定審慎處理

農業部日前公布過期進口雞蛋的流向，逾期蛋品的銷毀作業將由畜產會處理，初步估計費用為三六〇〇萬元，銷毀數量約二七〇〇至三〇〇〇公噸，全數做為堆肥使用。專家提醒，必須依照廢棄物清理法的規定追蹤流向，審慎處理。

國內的動物飼料專家、前農委會主委陳保基表示，這批待銷毀的過期進口雞蛋是廢棄物，必須依照廢棄物清理法的規範需要監控其流向，不能隨便發、隨便給；但確實要統一做堆肥也很麻煩，因為蛋殼很難堆肥發酵，加上雞蛋蛋白質成分這麼高，逾期的產品，堆肥味道非常難聞，會有環境問題，必須依照廢棄物清理法的相關規定，審慎處理。

至於有沒有可能做其他的使用？他表示，即便是飼料，要做成飼料的原料，也會有相關的標準與規範，不是甚麼東西都可以給動物吃，飼料有飼料的標準規格，有害微生物要多少，都有明確的規範，不是隨便東西都可以。

彰化蛋農陳秋池表示，基本上蛋農若是有破的壞的蛋，就直接丟掉做有機肥處理，也有專門的人收去做肥料，做成包葉檳榔葉子的肥料使用，也會混在飼料槽裡面，當作蛋白質，再下去養雞，當作營養吃掉；這批逾期要銷毀的進口雞蛋，退冰常溫後做成有機肥是正確的，這樣做沒有問題。

農業部防檢署副署長徐榮彬表示，過去因為芬普尼雞蛋事件，有查獲一批芬普尼蛋，當初也是全數做為堆肥使用；他認為，這些過期雞蛋，除了做堆肥，沒有其他的利用方式。

某資深畜牧獸醫表示，過去破掉的蛋，可以變成水產飼料，也有專門進口蛋黃粉，作為飼料添加物，且製作蛋黃粉需要全程冷鏈，他印象中，台灣好像也沒有這樣的機器；且做成飼料、或者飼料添加物，都有明確的法規規範，用的是新鮮的蛋。

這名獸醫說，這批需要銷毀的蛋，水分太高不能焚化，也是非常麻煩的事情，且蛋白質變質後非常臭；若他是農民，也不會要，主要是原本耕作的土壤是好的，但沒辦法掌握這批過期雞蛋的質量，不知道用在土地上後的影響，還是需要由專業堆肥場處理，比較恰當。