手腳發麻、走路不穩 檢查發現韌帶硬如骨頭

一名60多歲男性脖子痠痛、雙手發麻1年多，2個月前連帶雙腳也麻木無力、走路不穩才就醫，經斷層檢查發現罹患頸椎後縱韌帶骨化症，經頸部前位手術切除骨化的韌帶才解決病痛。

高雄中正脊椎骨科脊椎院長高振興表示，頸椎後縱韌帶骨化症好發於頸椎，也可能發生於胸椎。後縱韌帶位於人體脊椎椎體的後緣，當這條韌帶因異常骨化性病變，會導致椎管狹窄、壓迫脊髓與神經管，嚴重者甚至可能癱瘓、大小便失禁等。

中正脊椎骨科醫院發布新聞稿表示，這名患者1年多前雙手就發麻無力，四處求醫、吃藥、做復健，但效果不佳。後經MRI磁振造影及CT電腦斷層檢查，才發現罹患頸椎後縱韌帶骨化症，後縱韌帶已骨化到如骨頭一般堅硬，甚至壓迫到脊髓神經。

高振興說，患者6、7節頸椎處的後縱韌帶已骨化，並壓迫到脊髓神經，導致肢體緊繃、無力；所幸僅短節段，從頸部前位手術把壓在神經的骨化韌帶切除，術後患者肢體緊繃、無力均明顯改善。

高振興表示，頸椎後縱韌帶骨化症有「東亞隱形殺手」之稱，是日本醫師發現的頸椎疾病，其中日本人發生率最高，為1.9%至4.3%，台灣人盛行率則為2.1%至3%。

高振興說，後縱韌帶骨化患者很多沒有症狀，偶然健檢或脖子不舒服、肢體無力就醫才發現。此症臨床表現，從無症狀到手腳發麻、行動不便，甚至四肢癱瘓，不可輕忽。

後縱韌帶骨化症如果壓迫到脊髓神經，就必須手術治療，高振興說，骨化節數多的病患，大多採後位頸椎減壓手術，如果是骨化短節數的病人，可考慮從頸前位把壓迫神經的骨化韌帶切除固定或做人工椎間盤，手術困難度較高，但因節數短、預後情形較好。