台南增358例登革熱 黃偉哲籲中秋加強巡檢

明天是中秋節，台南市今天新增358例本土性登革熱，全市累計1萬551例。台南市長黃偉哲呼籲市民在中秋連假期間仍應加強環境巡檢及孳清，降低疫情擴散風險。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增358例本土性登革熱，其中南區74例，東區53例，北區及永康區各50例，安南區49例，中西區31例，安平區12例，歸仁區11例，仁德區10例，關廟區5例，新化區3例，新營區、善化區及西港區各2例，安定區、佳里區、官田區及六甲區各1例，年齡介於1歲至96歲。

面對即將到來的中秋連假，黃偉哲、環境部環境管理署副署長劉瑞祥等人，今天前往東區崇義市場慰勞第一線防疫人員，感謝國軍、市府人員及志工的付出。

黃偉哲表示，第一線防疫人員不分平假日輪流出勤支援，還要面對民眾情緒，心理壓力很大，期待大家相忍為防疫，共同抵禦登革熱病媒蚊。

黃偉哲說，明天起適逢中秋連假，但蚊子不會放假，防疫不能鬆懈，市民仍應加強家戶內外環境巡檢和孳清，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱；旅遊踏青或戶外烤肉賞月，務必加強防蚊措施，避免病媒蚊叮咬，降低感染及疫情擴散風險。

目前台南市累計登革熱1萬551例，全市37個行政區中，僅白河區、後壁區及北門區等3區未染疫。