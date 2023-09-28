新冠疫後失眠民眾大增 台南醫院推出改善睡眠三大口訣

衛生福利部台南醫院今天舉辦「打造更好睡眠」說明會，推出改善睡眠三大口訣「定時、多動、床睡覺」，落實後多能改善睡眠品質。醫師提醒民眾不要迷信電台或購物頻道推銷宣稱能有效助眠的中西藥，發生各種睡眠問題困擾，最好直接找專科醫師看診。

台灣睡眠醫學學會最新調查，全台慢性失眠盛行率高達10.7%。尤其新冠疫情後，許多人因工作壓力生活習慣變動，睡眠更不穩定，且隨年齡增長睡眠時間逐漸縮短，睡眠「片斷化」及深層睡眠減少。不僅影響日常生活，還可能對健康造成長期傷害。

台南醫院睡眠中心主任、中醫科主治醫師徐瑜璟說，睡眠問題大致可分失眠症、睡眠呼吸障礙、多眠症、日夜節律睡眠障礙、異睡症、睡眠相關運動障礙等六大類。其中睡眠呼吸障礙即睡眠呼吸中止症，需經醫院「整夜睡眠檢查」確定診斷。而這些個案合併失眠的比例高達近三成，需要及時治療。

徐瑜璟表示，經常失眠的人，了解睡眠問題後可自我觀察作息及睡眠習慣，睡眠健康。為幫助大家改善睡眠，院方推出「定時、多動、床睡覺」三大口訣，也就是固定作息、多活動以及睡前靜心避免過於激烈活動，這些原則可幫助大家建立良好生活與睡眠習慣，提高睡眠質量。

台南醫院2020年起推出全方位睡眠治療。睡眠專科醫師評估協助個案提升睡眠質量，治療包括西醫手術、陽壓呼吸器使用、營養衛教、身心科評估診療及中醫的針灸與中藥治療。

院方收集個案數據分析，睡眠效率由79.8%上升至89.3%，睡眠總時數也增加。2022年開始協助睡眠時間小於6.5小時民眾加入睡眠衛教和穴位自我按摩課程，包括百會、雙側風池穴、雙側內關穴、雙側神門穴、雙側三陰交穴、中脘穴，共10個穴位按摩，分析顯示，衛教與穴位自我按摩可改善入睡時間、增加總睡眠時間，協助提升睡眠及生活品質。