強度才是關鍵！別再迷信走萬步神話 專家曝「快慢交錯」效果更好

現代人注重健康，不過有時雖然想要運動，但可能捨不得花錢上健身房，就會選擇用比較輕鬆的作法，來達成每天運動的功效。特別是「走一萬步」之說，在最近幾年特別流行。但日本近來有研究者認為，走一萬步的效果其實有限，如果想要便宜又效果好，還另有其他方式代替。

日本信州大學學術研究院醫學特任教授能勢博，近來在「講談社Bluebacks」撰文，指出人在老化的同時，不只體力下降，肌肉也會漸漸萎縮。為了減緩這個現象，並減少醫療負擔，他曾經寫過「走路的科學」等著作，鼓勵民眾多運動。

他認為，如果想靠走路達成維持健康的條件，比起拘泥於「一萬步」這個數字，更應該注意走路的方法。否則單就純粹「走一萬步」來講，缺乏「運動強度」的概念。一般人在走路時，強度大概在個人體力能負擔的40％左右。但如果真的要強化體能，運動強度就必須在60％以上。

然而，現在並沒有普及的儀器，能夠測量人運動時花了多少強度，或是步行速度多少以上，才能夠達到足夠強度等等，因此這個項目也經常被人忽略。也因為這樣，目前仍缺乏以超過個人體力70％以上強度走路時，可以變得健康的科學根據。

因此，能勢博推廣「間歇快走」，藉由快慢交錯的方法，來拉高走路時的強度。他曾針對7300位中高年人，進行長期「間歇快走」的試驗，結果發現在五個月後，有95％的人能持續這個習慣，而且體力最多比原本上升20％，腰痛、膝蓋痛等有50％的人改善，高血壓、高血糖、肥胖等毛病，則有20％的人得到改善。證明如果想要不花錢，又有高效率的運動方法，「間歇快走」是一個可以參考的選項。