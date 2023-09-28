衛福部將補助夜班費 護理界籲加薪1萬元

衛福部將補助護理人員夜班費引發反彈。護理師護士公會全聯會今天說，護理人力荒讓很多醫院延後開刀、關病房，是國安問題，盼政府補助每人每月加薪1萬元，直接撥入個人帳戶鼓勵留任。

台灣醫療照護享譽國際，護理人員是幕後功臣之一，但根據衛生福利部數據，截至8月止，領證護理人員為31萬8284人，執業人數只有18萬6768人，執業率約58%，衛福部預告2024年護理師缺口將達到2.4萬人。

護理人員面臨人力短缺窘境，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後護理人員更是快速流失，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。

為提升護理人員待遇，鼓勵回任及留任，行政院會今天通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫。其中，將補助護理人員小夜、大夜夜班費，小夜每班補助400至600元、大夜每班補助600元至1000元。

中華民國護理師護士公會全國聯合會下午召開記者會，1名在醫學中心一般病房工作、年資約5年的陳姓護理師現身指出，病房工作以白班護理師要負責的項目最多，包括檢查、手術等也主要選在白天進行。

陳姓護理師表示，她身邊有不少同事因白天工作過於繁重，反而偏好上夜班，但新進人員試用期間以白班為主，因為要先熟悉病人狀況及相關工作，若想鼓勵新人留任，只調升夜班費的效用不大。

另1名在地區醫院工作逾40年的護理師直言，她覺得只補助夜班的邏輯很奇怪，護理是整體團隊，就像出門不可能左腳穿高跟鞋、右腳拖鞋，若要加薪不能只看局部，否則可能新人、舊人都留不住，應整體考量且要多一點人性。

護理師公會全聯會副理事長林綉珠重申，「護理問題就是國安問題」，近年醫院護理人員空缺率節節上升，很多醫院因為沒有護理師而延後開刀，讓病人和家屬在萬分痛苦和等待中度過。

全聯會高喊「加薪加薪我也要、三班人力都重要」口號，並提出10大訴求，包括由政府編列預算，優先補助醫院護理人員薪資，每人每月1萬元，直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年；希望新進護理人員年薪至少達70萬元等。

1名男性護理師透過視訊連線方式分享，他在區域醫院精神科慢性病房工作，以他目前白班的工作內容為例，每天照顧50名慢性病人，除發藥、衛教外，還要跟醫師開會、與家屬溝通、協助患者沐浴及帶領運動等，通常最晚下班的都是白班。

「難道白班護理師不值得津貼嗎？」不到1年時間，他工作的病房已有好幾名學長姐離職，未來若僅給予夜班費津貼，恐導致新一波離職潮，很多護理師不會願意選白班，只要上有津貼的夜班，將導致醫療環境崩壞；目前護理人員年薪低於全國平均的67萬元，希望至少提升到70萬元，不要再讓護理師淪為血汗白工。