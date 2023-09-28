快訊

亞運圍棋／陸媒納悶「誰啊？」 許皓鋐黑馬奪金夢想擊敗最強棋手

北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

中秋2地無緣賞月 最快周日迎颱風「小犬」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
天空不作美，賞月看機率，東北部偏低、中南部偏高，基隆北海岸、東北部則無望。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
天空不作美，賞月看機率，東北部偏低、中南部偏高，基隆北海岸、東北部則無望。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

迎接3天中秋連假，周五至周六，東北部降雨持續明顯，且有較大雨勢機率；周日至下周一，東北季風增強，桃園以北、東部維持局部短暫陣雨，北台灣降溫3至4度。天空不作美，賞月看機率，東北部偏低，中南部偏高，基隆北海岸、東北部則無望。另外，最快周日迎接今年第14號颱風「小犬」，可能從下周三起影響台灣天氣。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周，大致是東北風環境，只是水氣多寡之分。

周五至周六，水氣略增，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有降雨情況，尤其東北部雨勢持續，且相對明顯，甚至有較大雨勢機會發生，桃園以北則為局部短暫陣雨，花東、恆春半島降雨零星短暫；這些地區降雨機率高，外出建議攜帶雨具，且因晚間雲量較多，前述這些地區看到月亮機會也較低。

不過，明後天新竹以南地區，天氣變化不大，白天各地多雲到晴，高溫炎熱；午後南部地區、各地山區有降雨機率，但範圍不廣，雨時短暫；待雲散晚上見到月亮機會高。

黃恩鴻說，基隆北海岸、東北部陰雨綿綿，幾乎無法賞到月；桃園以北、包括大台北在內，以及花東地區、恆春半島，雲量雖稍多，但仍有機會看到。

周日至下周一，東北季風增強，水氣稍多，桃園以北、東部、恆春半島維持局部短暫陣雨。

下周二東北季風減弱，水氣減少，各地回歸多雲到晴，僅剩東半部、恆春半島零星短暫陣雨；午後南部地區、中部山區局部短暫雷陣雨。

另外，目前菲律賓東方海面為大季風低壓帶，有熱帶擾動醞釀，預估周日可能發展成熱帶性低氣壓，甚至生成為今年第14號颱風「小犬」；不過，即使成颱，其發展強度及走向，以及是否影響台灣天氣，都待觀測；就算影響台灣，時間點也落在下周三後。

溫度方面，周五至周日，各地高溫普遍32至34度；周日因東北季風影響，北台灣高溫降至31至32度，到了下周一影響更明顯，再降至28至30度，降幅約3至4度。各地普遍低溫則略降至約25至26度。

黃恩鴻也提醒，今天至下周一，適逢天文大潮，新北至雲林、澎湖、金門及馬祖沿海低窪地區，慎防漲潮期間局部海水倒灌。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

恆春 桃園 東北季風

延伸閱讀

入秋首波東北季風10月1日報到 颱風小犬最快週末生成

中秋節「極陰日」4生肖不宜賞月！脫單、求姻緣這樣把握時機

最近距離拍滿月！「8米高月球」降落大里藝術廣場 月兔、太空人作伴夜晚亮燈更夢幻

中秋賞月看過來！ 全台各地賞月指數一張圖告訴你

相關新聞

國道車潮已湧現！傍晚多處路段紫爆 時速不到20公里

明天就是中秋連假，今天傍晚國道路段已湧現車潮，加上下班通勤車潮，不少路段出現紫爆，北部地區國3中和-土城、新店-安坑南向...

午後雷雨來了！6縣市豪雨、大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署針對台南等6縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊及淹水

拚2030補5.5萬人力缺口 政院推護理師大夜班月收增2萬

行政院今通過「護理人力政策整備計畫」，力求在2030年前補齊至少5.5萬的護理人力缺口，預估該計畫若全面實施，每年經費將...

夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜...

中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看...

看護沒病也要自費吃藥預防流感？ 高榮台南分院：誤會

高雄榮總台南分院透過民間公司聘僱照服員協助醫護照料病患。照服員家屬向記者投訴，院方以預防流感要求「沒有症狀的也須自費吃抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦