中秋2地無緣賞月 最快周日迎颱風「小犬」

迎接3天中秋連假，周五至周六，東北部降雨持續明顯，且有較大雨勢機率；周日至下周一，東北季風增強，桃園以北、東部維持局部短暫陣雨，北台灣降溫3至4度。天空不作美，賞月看機率，東北部偏低，中南部偏高，基隆北海岸、東北部則無望。另外，最快周日迎接今年第14號颱風「小犬」，可能從下周三起影響台灣天氣。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周，大致是東北風環境，只是水氣多寡之分。

周五至周六，水氣略增，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有降雨情況，尤其東北部雨勢持續，且相對明顯，甚至有較大雨勢機會發生，桃園以北則為局部短暫陣雨，花東、恆春半島降雨零星短暫；這些地區降雨機率高，外出建議攜帶雨具，且因晚間雲量較多，前述這些地區看到月亮機會也較低。

不過，明後天新竹以南地區，天氣變化不大，白天各地多雲到晴，高溫炎熱；午後南部地區、各地山區有降雨機率，但範圍不廣，雨時短暫；待雲散晚上見到月亮機會高。

黃恩鴻說，基隆北海岸、東北部陰雨綿綿，幾乎無法賞到月；桃園以北、包括大台北在內，以及花東地區、恆春半島，雲量雖稍多，但仍有機會看到。

周日至下周一，東北季風增強，水氣稍多，桃園以北、東部、恆春半島維持局部短暫陣雨。

下周二東北季風減弱，水氣減少，各地回歸多雲到晴，僅剩東半部、恆春半島零星短暫陣雨；午後南部地區、中部山區局部短暫雷陣雨。

另外，目前菲律賓東方海面為大季風低壓帶，有熱帶擾動醞釀，預估周日可能發展成熱帶性低氣壓，甚至生成為今年第14號颱風「小犬」；不過，即使成颱，其發展強度及走向，以及是否影響台灣天氣，都待觀測；就算影響台灣，時間點也落在下周三後。

溫度方面，周五至周日，各地高溫普遍32至34度；周日因東北季風影響，北台灣高溫降至31至32度，到了下周一影響更明顯，再降至28至30度，降幅約3至4度。各地普遍低溫則略降至約25至26度。